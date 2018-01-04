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O ülkenin hacı adayları için yeni sistem

Mahallelerde hacı adaylarını seçecek çalışma grupları oluşturulacak.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:51
O ülkenin hacı adayları için yeni sistem

Özbekistan'da Bakanlar Kurulunun 28 Aralık 2017 yıl 1031 sayılı Kararı uyarınca Hac ve Umre faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesine ilişkin Yönetmenlikte değişiklik yapıldığı bildirildi.

Dünya Bülteni'nin Ozodlik radyosuna dayandırdığı habere göre, hac yapmak isteyenlerin daha önce bu ibadeti yapmamış olmaları gerekir. Önceki kurallara göre, son 5 yılda hacca gitmemiş olması gerekirdi. Yeni yönetmeliğe göre ayrıca, mahallelerde hacı adaylarını seçecek çalışma grupları oluşturulacak.

Hacı aday listeleri ilgili bölgenin camileri ve kendi yönetim organlarında ilan edilecek ve 15 gün içerisinde kamu görüşü öğrenilecek. Çalışma gruplarının, adaylarla ilgili itirazları 5 gün içinde inceleyip yönetime rapor vermesi gerekecek.

Haberde Suudi Arabistan'ın 2018 yılında Özbekistan için Umre kotasını iki katına çıkartarak 10 bin kişiye yükselttiği de belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 13:51
  1. Özbekistan
  2. Bakanlar Kurulu
  3. Umre
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