O ülkenin güneyi bağımsız mı olacak?

Birçok farklı aktör Yemen'de çatışmaları sona erdirmek için girişimleri sürdürürken, Güney Yemen'in ayrılıkçı hareketinin lideri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a ziyarette bulundu.

GÜNEY GEÇİŞ KONSEYİ LİDERİNDEN ZİYARET

El Arabi el Cedid gazetesine göre Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydurus el Zübeydi, kendisine bağlı güçlerin Adeni'i kontrol etmek için gerçekleştirdiği kanlı çatışmaların ardından, Abu Dabi'ye gitmek üzere Aden'den ayrıldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği yetkilileri, Yemen hükümeti ve Güney Geçiş Konseyi güçleri arasında devam eden çatışmaları sona erdirmek için iki taraf arasında mekik dokumaktaydı. İki ülke, Husilerin Yemen'in büyük kısmını kontrol altına alması sonrası oluşturulan koalisyonun başını çekiyor.

"BAĞIMSIZ GÜNEY YEMEN'İ KURMAK"

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin başkenti Sana da dahil olmak üzere Yemen'in kuzey kısmında halen gücünü koruyan Husilere karşı ittifakı bir arada tutmakta oldukça zorlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi güçleri ilk başta Husilere karşı safta yer almasına rağmen, sonradan su yüzüne çıkan bağımsızlık talepleri ittifak içerisinde çatırdamaya yol açmıştı. Güney Geçiş Konseyi kendi misyonunu "Güney Arabistan'ın tüm bölgelerini işgalci ve istilacı güçlerden tamamen özgürleştirmek ve güneyde sivil bir devlet kurmak" olarak açıklamıştı. Güney Yemen, kuzey ile birlik oldukları 1990 yılında kadar bağımsız bir ülkeydi.

İNSANİ TRAJEDİ DEVAM EDECEK

Bölgede Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, benzeri güçlere destek olması ile biliniyor. Her ne kadar Suudi Arabistan'ın adı siyaseten daha çok ön plana çıksa da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri deneyimi Suudi Arabistan'dan çok daha fazla. Husiler, DEAŞ, El Kaide gibi askeri unsurların yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği farklı güçlerin de kendi aralarında çatışmaya başlaması, Yemen'in yakın geleceğinde sivillerin yaşadığı insani trajedinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

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