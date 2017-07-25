O ülkenin devlet bakanı istifa etti!

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Brisbane kentinde gazetecilere açıklama yapan 36 yaşındaki Canavan, İtalya'da doğmadığını ve daha önce bu ülkeye hiç gitmediğini kaydetti.

Geçen hafta annesinin kendisine İtalya vatandaşı olduğunu söylemesiyle durumu öğrendiğini aktaran Canavan, kabinedeki görevinden ayrıldığını belirtti.

Canavan, Avustralya'da doğan annesinin 2006 yılında Brisbane kentindeki İtalya Konsolosluğu'na giderek ikisi adına vatandaşlık başvurusu yaptığını dile getirdi.

İtalya vatandaşlığı belgelerini kendisinin imzalamadığını vurgulayan Canavan, "İtalya hükümetine göre, İtalya vatandaşıyım. İtalya vatandaşı olduğumu bilmiyordum, bunun için başvurmadım da." ifadelerini kullandı.

Avustralya yasaları, çifte vatandaşların Senatoya seçilmesine yasaklıyor.

Canavan, rızası olmadan İtalya vatandaşı yapıldığını belirterek, senato üyeliğinden istifa etmeyeceğini kaydetti.

Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Larissa Waters da geçen hafta Kanada vatandaşlığının olduğunun ortaya çıkması üzerine, Yeşiller Partisi Senatörü Scott Ludlam da 14 Temmuz'da Yeni Zelanda vatandaşlığının anlaşılması üzerine görevinden istifa etmişti.