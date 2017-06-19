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Irak'tan DAEŞ'e ilaç yardımı

Bir Irak askerin çektiği görüntülerde, Irak hükümetine ait ilaç kolilerinin DAEŞ depolarında olduğu tespit edildi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 13:46

Birkaç gün önce DEAŞ'tan alınan Şengal kavşağındaki bölgede yapılan aramalarda, Irak sağlık bakanlığı tarafından yurt dışından satın alınan binlerce koli ilaç tespit edildi. Vahim olay bir Irak askerinin çektiği görüntülerle ortaya çıktı.

Askerin çektiği görüntülerde, DEAŞ'a ait bir ambarda ele geçirilen ilaçların üretim tarihlerinin Ağustos 2016, son kullanma tarihlerinin ise Ağustos 2019 olduğu görülmekte.

Görüntüleri çeken asker, “Ülkede insanlar ilaç yokluğundan büyük sıkıntılar çekerken, DEAŞ'ın ambarlarında Irak sağlık bakanlığına ait binlerce koli ilaç bulunmakta” diye serzenişte bulunuyor.”

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 13:46
  1. daeş
  2. ırak daeş yardım
  3. daeş ilaç yardımı
  • timurraynetimurrayne14 dk önce
    Ele geçirilmiş olamazmı ,Sizde hemen yargılamaya gidiyorsunuz .Bu video yu ceken ırak askerinınde belkide cıa hesabına calıştıgını nerden bilelım . Zaten kurulan tuzaklaryada farklı düsünceleri fırsata çeviren kalleş bir istihbarat órgütü varken ,Her yalanada inanmanızı tavsiye ederım .Olaya bak Irak isıdle savasiyor ve yardım ediyor . Nasılsa
  • HayriHayri20 dk önce
    Abd sagolsun, irakin basindakilerinin iran güdümlü olduklarinida göz önünde bulundurursak, irana tesekür etmeyide unutmayalim derim... Bunlarin hepside siyonist usagi, rus iran cin abd ab ingiliz ... hepsi ayri hareket ediyormus gibi görünsede hedefleri siyonistin belirledigi tek hedeftir!!!
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    1avuç dolar için ümmete tuzak kuranlar syonis sistemler kukla yönetimler kardeşi kardeşe düşman ettiler.Bir gün devran değişir sorulur birbir menfaatler gelir dize.Musul nasıl devredildi.Daha adı cismi yoktu deaşın bir vakit kalktık musulda Şii ırak ordusu kaçmış.deas meaş fasafiso önce Kürdistan sonra büyük syondevletinin adımları.
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