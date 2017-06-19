Irak'tan DAEŞ'e ilaç yardımı

Birkaç gün önce DEAŞ'tan alınan Şengal kavşağındaki bölgede yapılan aramalarda, Irak sağlık bakanlığı tarafından yurt dışından satın alınan binlerce koli ilaç tespit edildi. Vahim olay bir Irak askerinin çektiği görüntülerle ortaya çıktı.



Askerin çektiği görüntülerde, DEAŞ'a ait bir ambarda ele geçirilen ilaçların üretim tarihlerinin Ağustos 2016, son kullanma tarihlerinin ise Ağustos 2019 olduğu görülmekte.



Görüntüleri çeken asker, “Ülkede insanlar ilaç yokluğundan büyük sıkıntılar çekerken, DEAŞ'ın ambarlarında Irak sağlık bakanlığına ait binlerce koli ilaç bulunmakta” diye serzenişte bulunuyor.”