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O ülkenin Cumhurbaşkanı ''vurun'' talimatı verdi

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo uyuşturucu ile mücadele ile ilgili polislere "uyuşturucu kaçakçılarını vurun" talimatı verdi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:24
O ülkenin Cumhurbaşkanı ''vurun'' talimatı verdi

Bir siyasi partinin etkinliğinde konuşan Widodo " Sert olun. Özellikle ülkeye giren ve tutuklanmaya direnen yabancı uyuşturucu kaçakçıklarına karşı. Onları vurun çünkü şu anda narkotik bir acil durumla karşı karşıyayız" dedi.

Endonezya'da sert uyuşturucu karşıtı yasalar bulunuyor. Widodo daha önce de idam cezası alan uyuşturucu kaçakçılarının infazlarını onayladığı için eleştirilmişti. İnsan hakları aktivistleri ve bazı ülkeler Endonezya'ya idam cezasını sonlandırması çağrısında bulunmuştu.

Widodo'nun açıklaması bir hafta önce başkent Cakarta yakınlarında bir polisin Tayvanlı bir kişi tarafından vurularak öldürülmesinin ardından geldi.

Polis, ülkeye kristal metamfetamin sokmaya çalışan bir grubun üyesi olduğu öne sürülen Tayvanlının tutuklamaya direndiği için öldürüldüğünü duyurmuştu.

Olayın ardından Ulusal Polis Şefi Tito Karnavian da polislere tutuklanmaya direnen uyuşturucu satıcılarını vurmaları talimatını verdiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:24
  1. Widodo
  2. Ulusal Polis Şefi Tito Karnavian
  3. Endonezya
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