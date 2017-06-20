O ülkenin Cumhurbaşkanı Sinek yuttu
Cumhurbaşkanı Solis'in mikrofonlara açıklama yaptığı sırada ağzına giren sinek, kameralar tarafından an be an kaydedildi. Duruma gülerek tepki gösteren Solis, ardından üstüne su içti.20 Haziran 2017 Salı 19:45
Kosta Rika Cumhurbaşkanı Luis Guillermo Solis'in başına, canlı yayın sırasında enteresan bir olay geldi.
SİNEK YUTTU, ÜZERİNE SU İÇTİ
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Solis, yanlışlıkla sinek yuttu. Duruma gülerek tepki gösteren Solis, ardından üstüne su içti. Bu anlarda kameralara takılan bir kadının yüz ifadesi de dikkat çekti.