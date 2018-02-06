O ülkenin başkanına şoke eden teklif...

Kazakistan meclisine ülkenin ilk ve şu ana kadar tek cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev’e Güvenlik Konseyine ömür boyu başkanlık yapma hakkını verecek yasa tasarısı sunuldu.

Yeni tasarı ile aynı zamanda, Güvenlik Konseyi statüsü danışma organı olmaktan çıkartırılarak anayasal bir organa dönüştürülecek.

Bu tasarının kabul edilmesi halinde Güvenlik Konseyi ülke yönetiminin önde gelen merkezlerden biri haline gelecek ve onun kararları tüm devlet kurumları ve yetkilileri için bağlayıcı olacak.

2017 yılında Kazakistan’da Anayasa değişiklikler yapılarak, iktidar yetkilerinin bazıları yeniden dağıtılmış, meclis ve hükümetin rolü artırılmıştı.