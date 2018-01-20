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O ülkenin Başbakanı görevi başında hamile kaldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önce sosyal medyadan sonra da kameralar önünde hamile olduğunu açıkladı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:26
O ülkenin Başbakanı görevi başında hamile kaldı

Yeni Zelanda'da koalisyon hükümeti başbakanı ve 'Önce Yeni Zelanda Partisi başkanı Jacinda Ardern hamile olduğunu açıkladı. Ardern, suikast sonucu öldürülen Pakistan Başbakanı Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olacak.

Haziranda doğmasını beklediği ilk bebeğinin heyecanını yaşadığını belirten 37 yaşındaki Ardern, "Başbakan ve anne olacağım" ifadelerini paylaştı.

Ardern, hamileliğini 'güzel bir sürpriz' olarak anlatırken "Clarke ve ben haziran ayında iki şapka giyen birçok anne babaya katılacağımız için heyecan duyuyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından Auckland'daki evinin önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ardern, hamilelikte sabah bulantılarının bu kadar kötü olacağını tahmin etmediğini belirterek, "Kendimi iyi hissetmediğimi söyleyebilirim" dedi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:26
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