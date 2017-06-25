Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkenin askeri kaçtı... Sığınma istedi...

Kuzey Kore'den bir askerin daha Güney Kore'ye iltica ettiği bildirildi.

25 Haziran 2017 Pazar 12:14
O ülkenin askeri kaçtı... Sığınma istedi...

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün gece Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) bir asker, iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi geçerek Kore Cumhuriyeti'ne sığındı.

Açıklamada olayın son iki haftada yaşanan üçüncü sığınma vakası olduğu belirtildi.

Haziran ortasında bir başka asker, sınırdan geçerek Güney Kore'ye iltica etmişti. Asker, son üç yıl içinde askerden arındırılmış bölgeden geçerek Güney'e iltica eden üçüncü kişi olmuştu. Ardından pazar günü Kuzey Koreli bir sivil, iki ülke arasındaki Han Nehri'ni yüzerek geçmiş ve Güney'e sığınmıştı.

Bugüne dek Kuzey'den Güney'e iltica edenler, genellikle sınırdaki riskler nedeniyle başta Çin olmak üzere üçüncü ülkeler üzerinden Seul'e ulaşmaya çalışıyordu. Yetkililer son bir ayda artan vakaların, Kuzey Kore'ye nükleer programı sebebiyle uygulanan uluslararası yaptırımlar sonucu olabileceğini kaydetti.

Kore'de 1950-1953 yılları arasında yaşanan iç savaş, uluslararası aktörlerin devreye girmesiyle Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışmasına dönüşmüştü. Sonunda ABD ve NATO müttefikleri ile Çin ve Sovyet Rusya'nın desteklediği farklı taraflar Kore Yarımadası'nın kuzeyinde ve güneyinde iki ayrı devlet kurmuştu.

 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:14
  1. Güney Kore
  2. Kuzey Kore
  3. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 terörist öldürüldü
    1. 4 terörist öldürüldü
    2. Rejim güçleri El Bab'a sızmaya çalıştı
    3. Göstericiler üsse girmek istedi!..
    4. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mutsuzum..
    5. Trump'tan büyük saygısızlık! 21 yıllık..
    6. Yalçın Topçu: Öleceksek adam gibi..
    7. El Bab'da bayram...
    8. Bakan müjdeyi verdi! 3 yeni havalimanı..
    9. AB en fazla aracı Türkiye'den alıyor
    10. Askeri konvoyun geçişi sırasında..
    11. Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması!
    12. Rusya'ya kavun ihracatı arttı
    13. Baharat ihracatında liderlik Ege'de
    14. Araplar Türk çikolatasına doyamadı
    15. Kastamonu'da patlama!
    16. Heyelanın yuttuğu köyden 24 ceset..
    17. Bursa’da korkutan balık ölümleri
    18. Müjde! Okullarda mescit ve abdesthane...
    19. Yeni parti kuracaklar mı? İşte cevabı...
    20. Galatasaray, Katarlı Roberto Carlos'u..
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali