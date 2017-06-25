O ülkelerin vatandaşlarından Katar'a destek

Katar’a uygulanan yaptırımları protesto etmek ve Katar’ın ekonomisine destek vermek için Umman’dan ve Kuveyt’ten yola çıkan vatandaşlar Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan Doha’ya giriş yaptı.

Doha’nın tarihi çarşısı Suk Vakıf’ta, başta Umman helvası olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtan Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bayram namazını Doha’nın en büyük camisi olan Muhammed bin Abdulvahap Camii’nde kılan vatandaşlar, Katar ekonomisine destek olmak için bayram sonuna kadar Doha’da kalma kararı aldı.