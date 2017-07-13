O ülkelerden Türkiye'ye para akıyor! Rakamlar açıklandı...

Türkiye'nin yurt dışına doğrudan yatırımı (net varlık edinimi) yüzde 9 artış göstererek 1 milyar 288 milyon dolardan 1 milyar 406 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'ye mayıs ayında 915 milyon dolar doğrudan yatırım yapılırken, bu tutar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148 artış gösterdi. Mayıs 2016'da Türkiye'ye doğrudan yatırım 369 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

100 DOLARLIK YATIRIMIN 62 DOLARI İSPANYA, HOLLANDA VE KATAR'DAN

Türkiye'de doğrudan sermaye yatırımlarının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-mayıs döneminde en fazla yatırım yapan ülkeler sırasıyla İspanya, Hollanda, Katar, Azerbaycan ve Belçika oldu.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'deki 3,6 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 27'lik bölümü (969 milyon dolar) İspanya tarafından yapıldı.

5 aylık yatırımların yüzde 21'i (751 milyon dolar) Hollanda, yüzde 15'i (541 milyon dolar) Katar, yüzde 7'si (270 milyon dolar) Azerbaycan ve yüzde 6'sı (210 milyon dolar) Belçika tarafından gerçekleştirildi. Böylece 100 dolarlık yatırımın 62 doları İspanya, Hollanda ve Katar'dan yapılmış oldu.

YURT İÇİ YERLEŞİKLER, YATIRIMLARININ YÜZDE 30'UNU ABD'YE YAPTI

Yurt içi yerleşiklerin bu yılın ilk 5 ayında yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımlarda ilk sırayı 428 milyon dolarla (yüzde 30) ABD aldı.

En fazla yatırım yapılan ülkelerde ABD'yi 380 milyon dolarlık (yüzde 27) yatırımla Hollanda, 113 milyon dolarlık (yüzde 8) yatırımla İngiltere ve 104 milyon dolarlık (yüzde 7) yatırımla Almanya takip etti.

YABANCILAR BANKACILIK, YERLİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPTI

Yabancı yatırımcılar, ocak-mayıs döneminde Türkiye'deki yatırımlarının yüzde 26'sını bankacılık, yüzde 22'sini elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 7'sini ulaştırma ve depolama sektöründe gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde bankacılık sektörüne 928 milyon dolar, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörüne 809 milyon dolar, ulaştırma ve depolama sektörüne de 242 milyon dolar yatırım oldu.

Yerli yatırımcılar ise ilk 5 ayda yurt dışı yatırımlarının yüzde 26'sını (362 milyon dolar) madencilik sektöründe yaptı. Aynı dönemde gayrimenkul sektörüne 354 milyon dolar (yüzde 25), ulaştırma ve depolama sektörüne 96 milyon dolar (yüzde 7) tutarında yaptırım gerçekleştirildi.

İLK 5 AYDAKİ ÖNEMLİ SATIN ALMALAR

Bu yılın en önemli satın almalarının başında Avusturyalı enerji şirketi OMV'nin, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon avroya Hollandalı Vitol Grubu'na satışı geldi.

İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA), Garanti Bankası'nın yüzde 9,95'ini Doğuş Grubu'ndan 917 milyon dolara satın alması özellikle bankacılık sektörüne olan yabancı ilgisini gösterdi.

İlk 5 ayın diğer önemli satın almaları ise; Brezilya-Katar ortaklığı TBQ Foods'un, Banvit'in yaklaşık yüzde 80'ini 269,2 milyon dolara devralması ve Jersey adası merkezli F.A.B Partners adlı şirket Global Yatırım Holding'in yüzde 34,1'ini 245 milyon TL'ye (yaklaşık 65,4 milyon dolar) satın alması oldu.

Öte yandan, Boyner Holding, Boyner Perakende'nin yüzde 12'lik kısmını toplam 173,1 milyon TL karşılığında Katarlı Mayhoola for Investments LLC'ye satışı da dikkati çeken diğer satın alma idi.