O ülkelerden acil durum tatbikatı

Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve İran'ın arama, kurtarma ve diğer ilgili ekiplerin de dahil olduğu tatbikatta toplam bin 100 personel görev yaptı.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un yönettiği tatbikatta beş ülkeden 208 farklı araç, 5 helikopter, 2 amfibi uçak, 8 gemi ve sürat botu yer aldı.



"Hazar 2017" ismi verilen tatbikat ilk olarak kıyıda bir iş alanında meydana gelen temsili patlama sonucu oluşan yangının söndürülmesi ve yaralıların kurtarılmasıyla başladı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek kısa zamanda yangını söndürdü, yaralılar tahliye edildi. Alanda yaşanan kimyasal kazaya da ilgili ekiplerce müdahalede bulunuldu.



Denizden kıyıya uzanan petrol boru hattında meydana gelen yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Tatbikat, denizdeki petrol platformlarında çıkan yangınlar uçak, helikopterler ve gemilerin müdahalesiyle söndürülürken, platformda mahsur kalan çalışanlar da helikopterlerden indirilen ekipler tarafından kurtarıldı.



"Patlama" sonrasında denize düşen çalışanlar sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Birbirine çarparak kaza yapan gemilere müdahalede bulunulan tatbikatta, bir gemideki yangın da havadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü, gemiden dökülen yakıt denizden temizlendi.



Katılımcı ülkelerin temsilcileri ile Bakü'de görev yapan yabancı misyon temsilcileri, askeri ateşeler ve basın mensupları tatbikatı yönetim merkezi olarak kullanılan gemiden izledi. Amfibi uçakların gemiye paralel yüzmesi ve platformlarda mahsur kalan çalışanların tahliye edilmesi izleyicilerin beğenisini topladı. Yanan platformların gemilerden püskürtülen, helikopter ve uçaklardan atılan suyla söndürülmesi, denize düşen insanların helikopterden indirilen görevlilerce kurtarılması gibi gerçeğini aratmayan kurtarma çalışmaları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.



Yaklaşık 1,5 saat süren tatbikat, göreve katılan uçak, helikopter ve gemilerin geçidiyle sona erdi.