Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkelerden acil durum tatbikatı

Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler Azerbaycan kıyılarında ortak kaza ve acil durum tatbikatı yaptı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:50
O ülkelerden acil durum tatbikatı

Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve İran'ın arama, kurtarma ve diğer ilgili ekiplerin de dahil olduğu tatbikatta toplam bin 100 personel görev yaptı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un yönettiği tatbikatta beş ülkeden 208 farklı araç, 5 helikopter, 2 amfibi uçak, 8 gemi ve sürat botu yer aldı.

"Hazar 2017" ismi verilen tatbikat ilk olarak kıyıda bir iş alanında meydana gelen temsili patlama sonucu oluşan yangının söndürülmesi ve yaralıların kurtarılmasıyla başladı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek kısa zamanda yangını söndürdü, yaralılar tahliye edildi. Alanda yaşanan kimyasal kazaya da ilgili ekiplerce müdahalede bulunuldu.

Denizden kıyıya uzanan petrol boru hattında meydana gelen yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tatbikat, denizdeki petrol platformlarında çıkan yangınlar uçak, helikopterler ve gemilerin müdahalesiyle söndürülürken, platformda mahsur kalan çalışanlar da helikopterlerden indirilen ekipler tarafından kurtarıldı.

"Patlama" sonrasında denize düşen çalışanlar sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Birbirine çarparak kaza yapan gemilere müdahalede bulunulan tatbikatta, bir gemideki yangın da havadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü, gemiden dökülen yakıt denizden temizlendi.

Katılımcı ülkelerin temsilcileri ile Bakü'de görev yapan yabancı misyon temsilcileri, askeri ateşeler ve basın mensupları tatbikatı yönetim merkezi olarak kullanılan gemiden izledi. Amfibi uçakların gemiye paralel yüzmesi ve platformlarda mahsur kalan çalışanların tahliye edilmesi izleyicilerin beğenisini topladı. Yanan platformların gemilerden püskürtülen, helikopter ve uçaklardan atılan suyla söndürülmesi, denize düşen insanların helikopterden indirilen görevlilerce kurtarılması gibi gerçeğini aratmayan kurtarma çalışmaları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Yaklaşık 1,5 saat süren tatbikat, göreve katılan uçak, helikopter ve gemilerin geçidiyle sona erdi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:50
  1. acil durum tatbikatı
  2. Rusya
  3. azerbaycan
  4. türkmenistan
  5. kazakistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM'den ucuz et açıklaması
    1. BİM'den ucuz et açıklaması
    2. Altından tarihi rekor!
    3. 4 liraya bu arabayı kazandı
    4. Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak
    5. Soğuk hava balıkçıları sevindirdi
    6. O ülkelerden acil durum tatbikatı
    7. Başbakan açıkladı: 1-2 gün içinde...
    8. Amerika'da küçük uçak gölete iniş yaptı
    9. Asansörün halatı koptu, 8. kattan..
    10. Serbes'in yaptığı kazada görgü tanığı..
    11. Ankara'da 400 yıllık tarihi ev kül oldu
    12. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    13. HSK'dan 4 yeni ihtisas mahkemesi daha
    14. İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve..
    15. Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler..
    16. 13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü
    17. Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı
    18. Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor
    19. Türkiye göndermişti, Rusya limanda el..
    20. Almanya’da 30 bin kişi kayıp
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm