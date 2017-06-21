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O ülkeler sınır hatları için harekete geçtiler...

Pakistan, Afganistan sınırına dikenli tel örmeye başladığını duyurdu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 18:01
O ülkeler sınır hatları için harekete geçtiler...

Pakistan Ordu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Afgan sınırındaki militan saldırılarının önüne geçmek için "yüksek tehlikeli alanlara" dikenli tel çekilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, tel örgü çekilmesinin iki aşamada tamamlanacağı belirtilerek, “İlk aşamada Bajaur, Mohmand ve Hayber aşiret bölgelerini kapsayan yüksek tehlikeli alanlara çit çekilecek. İkinci aşamada ise Belucistan eyaleti sınırına çit çekilecek.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada, çekilen telin her iki ülkenin yararına olduğu vurgulandı.

İki ülke arasında, Durand Çizgisi (Durand Line) olarak adlandırılan ve 19. yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınır bulunuyor.

Peştun nüfusunu iki ayrı devlete bölen Durand Çizgisi'ni Afganistan tanımıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun yıllardır birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. Pakistan, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren örgütlerden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ortasından bu yana iki sınır kapısını kapalı tutuyordu. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 20 Mart’ta sınırın tekrar açılması emrini vermişti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 18:01
  1. Pakistan
  2. İslamabad
  3. Pakistan Ordu Sözcülüğü
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