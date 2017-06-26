O ülkeler ortak sınır protokolü imzaladı

Rusya ve Finlandiya, 10 yıldan beri sürdürülen görüşmeler doğrultusunda, Rus-Fin ortak sınırı üzerine protokol imzaladı. Protokole, Rusya Federasyonu Hükümeti adına İl Sicil Servisinin (Rosreestr) Başkan Yardımcısı Sergei Miroshnichenko, Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti adına ise Finlandiya Ulusal Arazi Servisi Genel Müdürü Arvo Kokkonen imza attı. Öte yandan protokole, Rusya Dışişleri Bakanlığı Savunma Bakanlığı, FSB, Rusya İl Sicil Servisi (Rosreestr) temsilcileri, Karelya, Leningrad ve Murmansk bölgeleri gibi Finlandiya ile sınırının yanında bulunan Rusya illeri temsilcileri katıldı. Sınır geçişi doğrulama çalışmaların yürütmesi ile ilgili ihtiyaç, uluslararası anlaşmalar temelinde bulunuyor. Ortak komisyon denetim sonrasında sınır geçişi açıklamasıyla birlikte sınır işaretlerinin protokolleri, harita sayfaları albümü ve coğrafya adların listesini içeren belge paketini oluşturdu.

Öte yandan, 1991 tarihine kadar Sovyet Birliği-Finlandiya-Rusya-Finlandiyasınır geçişi 1938 1940, 1945, 1947 ve 1967 yıllarında yapılan sınır çizim belgelerine göre belirlenmişti.