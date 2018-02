O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl vergi almıyoruz, buyurun gelin

Zaev, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dün gece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.



Başbakan Zaev, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Makedonya'nın, kökleri geçmişe uzanan kuvvetli bağlar ve dostluk duygularıyla birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 475 milyon dolar seviyesinden bir milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.



Makedonya ile iş yapan Türk iş insanlarının karşılaştıkları sorunların çözümü için çalıştıklarına işaret eden Zaev, "Türkiye, ülkemin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini güçlü bir şekilde destekliyor. Bağımsızlığımızdan sonra Türkiye en büyük destekçimiz oldu. Türk iş insanlarına her zaman kapımız açık. Başbakan olarak vaktimin üçte birini iş insanlarına ayırıyorum. İş insanlarına ayırdığım vaktin yarısını da Türk iş insanlarına ayırıyorum. Ben iş adamlığı yaparken Türk iş insanlarıyla çalıştım. 10 yıl vergi almıyoruz. Çalışanların bazı masraflarını da biz karşılıyoruz. Buyurun gelin, yatırım yapın. Makedonya Başbakanı, bakanları ve milletvekillerinden Türk iş insanlarına açık bir iş birliği daveti gönderiyoruz." diye konuştu.



Ülkesindeki serbest ticaret bölgelerinin Türk iş insanları için Avrupa'ya açılan kapı olarak görülmesini isteyen Zaev, "Makedonya'nın çevresindeki bölgenin potansiyeli yüksek. Özellikle tarım, inşaat ve enerji alanında yatırımcılar için önemli fırsatlar var. Büyük şirketlere sesleniyorum. Ülkemde yatırım yapan bütün şirketler Makedonya şirketi olarak kabul ediliyor." ifadesini kullandı.



"MAKEDONYA'DA CAZİP FIRSATLAR VAR"



TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da Makedonya'ya Türk yatırımlarının son 10 yılda hızla arttığına dikkati çekerek, bu ülkede bankacılık, eğitim, sağlık, inşaat, tarım, tekstil, perakende ticaret ve turizm gibi çok farklı sektörlerde Türkiye sermayeli yaklaşık 100 iş insanının 1,2 milyar avroluk yatırımının bulunduğunu bildirdi.



Yavuz, çok sayıda Türk girişimcinin, Makedonya'da enerji üretim ve dağıtımı, tarım, hayvancılık, otelcilik, hastane gibi farklı sektörlere yönelik yatırımlar için ön araştırma ve fizibilite çalışmaları yaptığını vurgulayarak, "Her iki ülkenin potansiyeline bakınca, esasen daha yapacak çok iş var. Makedonya Güneydoğu Avrupa'nın kalbinde yer almakta ve dahil olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde 650 milyon nüfuslu bir pazara hitap etmektedir. Dolayısıyla Makedonya'yı tek başına değil, çevresindeki bölgenin potansiyeli ile birlikte ele alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Makedonya'nın tarım, hayvancılık ve işlenmiş tarım ürünleri sektörlerinde yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunun altını çizen Yavuz, şunları kaydetti:



"Makedonya ile ülkemiz arasında mevcut serbest ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesini bekliyoruz. Böylece tüm tarım ürünlerinde de gümrük vergilerinin sıfırlanması ya da tavizli oranlar belirlenmesi sağlanacak. Bu alanda karşılıklı iş birliği potansiyelimizi harekete geçirmiş olacağız. Bu konuda Makedonya başbakanının desteğinizi istiyoruz. Ayrıca, ülkemizden kanatlı et ithalatında yaşanan sorunun aşılmasında Makedonya yetkililerin desteğini bekliyoruz. Makedonya'nın gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz."



Çalışma yemeğine Makedonya'dan bakan ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Türk yatırımcılar da katıldı.