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O ülkeden Türkiye'ye jest

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanıdı.

04 Şubat 2018 Pazar 10:31
O ülkeden Türkiye'ye jest

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanıdı.

Mirziyoyev tarafından imzalanan, "Özbekistan'da seyyahlık potansiyelinin geliştirilmesi için olumlu koşulların sağlanmasına" ilişkin kararnamede, 10 Şubat'tan itibaren İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye vatandaşlarına 30 günlük süreye vize uygulanmayacağı belirtildi. Özbekistan'a gelen uçaklardaki kabin görevlilerinin de söz konusu vize muafiyetinden istifade edebilecekleri ifade edildi.

Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla ülkede "e-vize" uygulamasına geçileceği de kararnamede yer aldı.

Kararnameyle Özbekistan'ı vizesiz ziyaret edebilecek ülke sayısı 16'ye yükseldi. Özbekistan, daha önce Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına vize uygulamıyordu.

Geçtiğimiz ekim ayında Mirziyoyev tarafından imzalanan bir kararnameyle Türkiye, Avusturya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Çekya, Letonya, Malezya, Japonya ve Tayland vatandaşları için kolaylaştırılmış vize uygulaması başlatılmıştı. Buna göre, söz konusu ülkelerin vatandaşlarına Özbekistan vizesinin 3 iş günü içerisinde verilmesi karara bağlanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:31
  1. Özbekistan
  2. Şavkat Mirziyoyev

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