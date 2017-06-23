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O ülkeden Türkiye'ye açık çek!

Kuveyt, ülkesindeki Türk yatırımlarını arttırmak istiyor.

23 Haziran 2017 Cuma 10:29
O ülkeden Türkiye'ye açık çek!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın katılımıyla “Ülkelerarası Potansiyel İşbirliği Toplantısı” düzenlendi. Toplandıda konuşan er-Rudan, Kuveyt’in serbest piyasaya dayalı, rekabet özgürlüğü bulunan bir ülke olduğunu kaydederek, Anayasa, hukukun üstünlüğü, vicdan hürriyeti, inanç ve benzeri özgürlükler açısından Kuveyt’in Körfez’de ön plana çıktığını söyledi.

TÜRKİYE 10 EKONOMİ ARASINA GİRER

Kuveyt’te yatırım yapanların önüne çıkması muhtemel sıkıntı ve engelleri kaldırmaları gerektiğini dile getiren er-Rudan, “Bu engelleri ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Bizlere iletilen talepler çerçevesinde varsa gecikme gereken yapılmalı” diye konuştu. er-Rudan, Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mevcut anlaşmalarla yetinilmemesi gerektiğini dile getirerek, ülkelerin karşılıklı ciddi potansiyel barındırdığını aktardı. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın Türkiye’ye beklenen bir ziyareti bulunduğunu hatırlatan er-Rudan, şu andan başlayarak bu ziyaret sırasında imzaya koyulabilecek anlaşmalar hazırlanmasını istedi. er-Rudan, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik temellere dayandığını belirterek, “Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. Takdir ediyor ve başarısını tebrik ediyoruz. En yakın zamanda ilk 10 ülke arasına girmesini temenni ediyoruz. Birlikte atacağımız adımlar var. Bunları iş birliğiyle atabiliriz” ifadelerini kullandı.

ENGELLERE TESLİM OLMAYALIM

er-Rudan, Türkiye ile Kuveyt’in kalkınmasına katkıda bulunacak ekonomik yatırımlara, sağlam ve sürdürülebilir ilişkilere önem vermeleri gerektiğini vurguladı. “Kuveyt’te Türk yatırımcıların sayısını artırmak başlıca hedeflerimizdendir. İşinizden, teknolojilerinizden, işçilerinizden gayet memnunuz.” diyen er-Rudan, ülkesinde, altyapı, üst yapı ve konut gibi alanlarda 20 milyar dolar tutardan fazla iş yapılacağını bildirdi.

er-Rudan, petrol fiyatlarının düşüşünün kendileri olumsuz etkilediğini, bunun zararını ticarete önem vererek giderebileceklerini kaydederek, Kuveyt’in ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Kuveyt’teki ekonomik gelişmeler ve yatırımlardan bahseden er-Rudan, yatırımlar önünde bürokratik engeller olduğu yönündeki şikayetleri kabul ettiğini, bunlara teslim olmamaları gerektiğini anlattı.

POZİTİF AYRIM İÇİN EMİR VERDİ

Türk iş adamlarını, yatırımcıları dinleyeceklerini dile getiren er-Rudan, “Hedeflerimiz büyük. Önemli olan sizi dinlemek. Yapılabilecekleri hemen yapmak, yapılacakları da listeye koymak. Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” diye konuştu. Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağı, pek çok alanda öne çıkan kabiliyetleri, kaliteli ürünleri bulunduğunu dile getiren er-Rudan, Türk ürünlerinin Avrupa ile rekabet etiğini hatta onun daha da önüne çıktığını bildirdi. Bakan er-Rudan, Türk müteahhitlerine daha fazla ihale verilmesine ilişkin bir talep üzerine, “İhalalerde Türk şirketlerine daha fazla fırsat tanınması için arkadaşlarımla konuşacağım ve ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız” dedi.

HEDEF HACMİ 6 KAT ARTTIRMAK

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, ticaret hacminin son 10 yılda 2 katına çıktığını, 542 milyon dolara ulaştığını anlattı. Vardan, “2020’de 3 milyar dolara ulaşacağız. Mevcut hacmi 6 katına çıkaracağız. Kuveyt’te imzaladığımız hacim 6,6 milyar dolara ulaştı” dedi. Vardan, bugün Türkiye’de 271 Kuveytli şirket bulunduğunu belirterek, özellikle gayrimenkul, ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösterdiklerini aktardı. Vardan, “Kuveytli kardeşlerime ricam var. Türkiye’de yatırım yapmaya ortaklık yapmaya devam edin" dedi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:29
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