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O ülkeden Türkiye açıklaması: Sizi bekliyoruz

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, Türk yatırımcıları ülkesine davet ederek, 'Ümit ediyoruz ki Türk yatırımcılar ve Türk halkı Sudan'ı ziyaret edecektir. Şu anda Sudan'da farklı alanlarda yatırım yapan çok sayıda Türk yatırımcı var fakat bu sayının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.' dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:34
O ülkeden Türkiye açıklaması: Sizi bekliyoruz

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Türk işadamlarına ülkesinde yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Ümit ediyoruz ki Türk yatırımcılar ve Türk halkı Sudan'ı ziyaret edecektir. Şu anda Sudan'da farklı alanlarda yatırım yapan çok sayıda Türk yatırımcı var fakat bu sayının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Gandur, Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini belirterek, görüşmede ikili ilişkilere ilişkin güncel konuların ele alındığını kaydetti.

Türk yatırımcılara çağrı

Gandur, ziyarette iki ülke arasında birçok alanda 13 anlaşmanın imzalandığını hatırlatarak, "Türkiye'deki yatırımcılara mesajım, Sudan'da yatırım yaparak iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmesi. Sudan, tarım ve madencilik alanı başta olmak üzere yatırım alanında yüksek potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Sudan ve Türkiye'nin, köklü tarihi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Gandur, "Ümit ediyoruz ki Türk yatırımcılar ve Türk halkı Sudan'ı ziyaret edecektir. Şu anda Sudan'da farklı alanlarda yatırım yapan çok sayıda Türk yatırımcı var fakat bu sayının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:34
  1. Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur

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