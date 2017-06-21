O ülkeden Suud yorumu: Yumuşak darbe yaptılar...

İran medyası Suudi Arabistan Kralı Selman’ın veliaht prens Muhammed bin Nayif’i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman’ı veliaht prens olarak atamasını ‘yumuşak darbe’ olarak nitelendirdi.

Middle East Monitor'un haberine göre, İran devlet televizyonu web sitesinde Suudi Arabistan’daki karar için “Suudi Arabistan’da yumuşak darbe” başlığını kullandı.

Kral Selman'dan değişiklik kararı

Suudi Arabistan Kralı Selman, bu sabah veliaht prens Nayif'i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman'ı atadı. Yeni veliahtın İçişleri Bakanlığının yanı sıra Savunma Bakanlığı'nı da sürdüreceği açıklandı. Nayif'in görevden alındığı Kraliyet Divanında alnınan başka bir karar ile de kral ve veliaht seçimlerinde yeni bir düzenleme yapıldı.

İran ile gerilim arttı

İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a gerçek gerçekleştirdiği zirvenin ardından yükselmeye başladı. Riyad zirvesinde konuşan Kral Selman ve Trump, İran'ı hedef almış ve terörizme destek verdiğini söylemişlerdi. Riyad zirvesinden sonra açıklama yapan İran dini lideri Hamaney ise Suudi yönetimini "aptal" olarak nitelendirmişti.