İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkeden Suud yorumu: Yumuşak darbe yaptılar...

İran medyası, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın veliaht prens Nayif'i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman'ı atamasını 'yumuşak darbe' olarak nitelendirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:05
O ülkeden Suud yorumu: Yumuşak darbe yaptılar...

İran medyası Suudi Arabistan Kralı Selman’ın veliaht prens Muhammed bin Nayif’i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman’ı veliaht prens olarak atamasını ‘yumuşak darbe’ olarak nitelendirdi.

Middle East Monitor'un haberine göre, İran devlet televizyonu web sitesinde Suudi Arabistan’daki karar için “Suudi Arabistan’da yumuşak darbe” başlığını kullandı.

Kral Selman'dan değişiklik kararı

Suudi Arabistan Kralı Selman, bu sabah veliaht prens Nayif'i görevden alarak yerine oğlu Muhammed bin Selman'ı atadı. Yeni veliahtın İçişleri Bakanlığının yanı sıra Savunma Bakanlığı'nı da sürdüreceği açıklandı. Nayif'in görevden alındığı Kraliyet Divanında alnınan başka bir karar ile de kral ve veliaht seçimlerinde yeni bir düzenleme yapıldı.

İran ile gerilim arttı

İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a gerçek gerçekleştirdiği zirvenin ardından yükselmeye başladı. Riyad zirvesinde konuşan Kral Selman ve Trump, İran'ı hedef almış ve terörizme destek verdiğini söylemişlerdi. Riyad zirvesinden sonra açıklama yapan İran dini lideri Hamaney ise Suudi yönetimini "aptal" olarak nitelendirmişti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:05
  1. Kralı Selman
  2. İran medyası
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. İran devlet televizyonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!