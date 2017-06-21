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O ülkeden şok çıkış: Kürdistan'a izin vermeyeceğiz

Irak başbakanı Haydar İbadi ile İran'nın dini lideri Ali Hamaney bir araya geldi. İkili Yaklaşan ''Bağımsız Kürdistan'' referandumuna karşı olduklarını dile getirdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 01:45
O ülkeden şok çıkış: Kürdistan'a izin vermeyeceğiz

Irak başbakanı Haydar İbadi ile İran'nın dini lideri Ali Hamaney ikili zirve ile bir araya geldi. 

Zirvede Irak Kürt Yönetiminin 25 Eylül'de yapmayı planladığı ''Kürdistan'' referandumu vardı. Irak Başbakanı İbadi ve İran'nın dini lideri Hamaney, Referanduma karşı olduklarını İran'nın tek parça kalması gerektiğini vurguladı. 

Bilindiği üzere İran'da 8.1 milyon Kürt yaşıyor, Hamaney referandumun ardından İran içinde yaşayan Kürt asıllıların Bağımsız bir ülke isteyebileceğinden korkuyor. 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:45
  1. Haydar İbadi
  2. IRAK
  3. DEAŞ
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