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O ülkeden Katalan lidere sığınma hakkı

Belçikalı Bakan Theo Francken, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a talep etmesi durumunda sığınma hakkı verilebileceğini bildirdi.

29 Ekim 2017 Pazar 14:48
O ülkeden Katalan lidere sığınma hakkı

Belçika televizyon kanalı VTM'ye röportaj veren Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa, mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir." dedi.

Puigdemont'un Belçika'ya sığınması durumunda Belçika kanunları uyarınca Katalan liderin İspanya'ya iade edilemeyeceğini belirten Francken, bunun İspanya'yla diplomatik ilişkileri gereceğine işaret etti.

Francken, Puigdemont'un hapisle cezalandırılma ihtimali bulunduğunu hatırlatarak, "Puigdemont'un adil bir şekilde yargılanıp yargılanmayacağından şüphe ediyorum." ifadesini kullandı.

Bağımsızlık ilanının ardından görevine son verilen Puigdemont, İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımadıklarını, özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti. Puigdemont, Katalanların, "yeni cumhuriyetlerini" sorumluluk içinde savunmaya devam etmesini istemişti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 14:48
  1. Theo Francken
  2. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont
  3. Belçika
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