O ülkeden itiraf: Borçlarımızı ödeyemeyeceğiz

Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada hükümetin artık borçları ödeyemediğini kabul etti.

Maduro'nun açıklaması, devlet kontrolündeki petrol şirketi PDVSA'nın Perşembe günü yaptığı 1.1 milyar dolarlık ödemenin ardından geldi. Maduro, "Bu ödemenin ardından, bugünden başlayarak, dış borçların yeniden finanse edilmesine ve yeniden yapılandırılmasına karar verdim" ifadelerini kullandı.

Merkez bankasında sadece 10 milyar doları kalan Venezuela, borçlardan dolayı derin bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede artan enflasyon oranları ve yanlış uygulanan tarım politikaları nedeniyle gıda kıtlığı yaşanıyor.

Maduro hükümetinin, borçların yeniden yapılandırılması için tahvil sahipleri ile masaya oturması bekleniyor. Ancak Venezuela hükümetinin borçlar konusunda yükümlülüklerini yerine getirememesi, yatırımcıların ülkenin petrolüne el koyması gibi sonuçları da beraberinde getirebilir.

Petrol zengini bir ülke olan Venezuela'nın, ithalatının büyük bir bölümünü oluşturan petrol, ülkedeki 30 milyon kişinin gıda ve ilaca ulaşabilmesi için en büyük umut olarak görülüyor.

Araştırma şirketi Capital Economics'e göre Venezuela'nın büyük bir kısmı dolar olmak üzere, 65 milyar borcu bulunuyor. Ülke ayrıca Çin ve Rusya olan borçlarını da ödüyor.

Ancak Venezuela'nın problemi bununla da sınırlı değil. Maduro'nun borçlar konusunda yetkilendirdiği Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ABD'de herhangi bir iş yapamıyor. ABD Hazine Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı El Aissami'yi yaptırım listesine almış ve mal varlığını dondurmuştu. Bu da Venezuelalı siyasetçinin ABD'li yatırımcılarla masaya oturmasına engel oluyor.