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O ülkeden İsrail'e büyük şok! Dev anlaşmayı iptal...

Hindistan hükümetinin, İsrail’in Rafael savunma şirketi ile yaptığı 500 milyon dolar değerindeki silah anlaşmasını iptal ettiği bildirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:58
O ülkeden İsrail'e büyük şok! Dev anlaşmayı iptal...

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Rafael savunma şirketi yönetimi, Hindistan hükümetinin daha önce aralarında imzalanan yarım milyar dolarlık silah anlaşmasının iptal edildiği yönündeki resmi kararı kendilerine ilettiğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Haberde, söz konusu anlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ocak ayının ortalarında Hindistan’a düzenleyeceği 4 günlük resmi ziyaret öncesi iptal edilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Rafael savunma şirketi tarafından üretilen füzeler, üretilmekte olan Hindistan'ın ilk uçak gemisinde kullanılacaktı.

İsrail, son zamanlarda Hindistan'a silah tedarikinde önemli bir ülke haline gelmiş, iki ülke arasında milyonlarca dolarlık silah anlaşmaları imzalanmıştı.

Geçen nisan ayında Hindistan ile İsrail arasında orta mesafeli havadan karaya füze, füze fırlatma rampaları ve iletişim teknolojisi sağlama amacıyla iki milyar dolarlık askeri anlaşma imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:58
  1. İsrail
  • Helal olsun...Helal olsun...1 sa önce
    Inek tapanlara...!!!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    İptal Etmesi, Çok İyi Olmuş.
  • Sahin MustafaSahin Mustafa1 sa önce
    Tebrikler.....
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