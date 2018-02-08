Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkeden flaş karar… İsrail’e karşı saldırı için tam yetki

Lübnan, Siyonist İşgalci İsrail’in olası saldırılarına karşı orduya tam yetki verdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 00:36
O ülkeden flaş karar… İsrail’e karşı saldırı için tam yetki

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri, Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, bazı bakanlar ile üst düzey askeri ve siyasi yetkililerin de yer aldığı Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, "Lübnan güveliği" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkeye kara ve deniz sınırlarından muhtemel bir saldırıda bulunmasına karşılık verebilmesi için Lübnan ordusuna tam yetki verildiği bildirildi.

İsrail'in, Lübnan sınırına inşa edeceği duvarın, Lübnan'a yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Lübnan, İsrail'in inşa edeceği duvarı engellemek için bölgesel ve uluslararası seviyelerde tüm önlemlerini alacak ve gerekli girişimlerde bulunacaktır." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL DUVAR İNŞASINA BAŞLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) Resmi Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı açıklamada, İsrail'in duvar inşasına başladığını söyledi.

Tenenti, "Bu sorunu çözmek, herhangi bir gerginlik veya çatışmayı önlemek için sınırın her iki yakasındaki taraflarla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Mavi Hat" olarak isimlendirilen Lübnan-İsrail arasındaki bölgede, UNIFIL'e ait askeri üsler ve devriye araçları bulunuyor.

DENİZ SAHASI KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başlatmış olduğu petrol ve doğalgaz arama sürecini "çok kışkırtıcı" olarak nitelemişti. Uluslararası firmalara, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecine katılmama çağrısı yapan Liberman, "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir." ifadesini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 00:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağbuğ’dan CHP’nin söylemlerine karşı sert çıkış!
    1. Bağbuğ’dan CHP’nin söylemlerine karşı..
    2. İkiyüzlü ABD teröre desteğini..
    3. Karamollaoğlu: Zeytinyağı operasyonuna…
    4. O ülkeden flaş karar… İsrail’e karşı..
    5. Beyaz Saray'ı sarsan istifa
    6. İBB’den yeni açıklama… İstanbulluları..
    7. İran’dan kritik Türkiye mesajı…..
    8. AK Partili isim trafik kazası geçirdi…..
    9. Doğan Medya, Sam Amca’sını kurtarmaya..
    10. Binbir surat yakalandı
    11. İran’da halk umudunu kaybediyor…..
    12. Son dakika... Kilis’ten acı haber…..
    13. Ekonomi Bakanı Zeybekci: Gümrük..
    14. PKK'ya katılan İngiliz terörden..
    15. Trabzonspor'da taraftara destek mesajı
    16. Başbakan Yıldırım Diyarbakır’da
    17. 14 terörist mağarası ve barınak imha..
    18. Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni..
    19. Bakan Ömer Çelik’ten Fransa Dışişleri..
    20. Elâzığ’da seyir halindeki otomobil yandı
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    ABD açık açık tehdit etti: Şimdiye kadarki en sert ve agresif...
    ABD açık açık tehdit etti: Şimdiye kadarki en sert ve agresif...