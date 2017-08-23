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O ülkeden flaş Kandil açıklaması! 'Operasyon yapılacaksa biz de yer almak istiyoruz'

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, 'Farklı ülkelerden eksen oluşturulup bir hareket başlatılacaksa bu görüşmelerde bizim de yer almamız gerekecektir' dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:57
O ülkeden flaş Kandil açıklaması! 'Operasyon yapılacaksa biz de yer almak istiyoruz'

Bağdat'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dışişleri konutunda bir araya gelen Caferi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Caferi, "Çavuşoğlu'nun ziyaretinin başta Musul olmak üzere terörle mücadele konusunda başarıların yaşandığı bir döneme denk gelmesi önemli." dedi.

Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede "ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerini detaylı şekilde ele aldıklarını, iki ülke arasındaki dış ticaretin güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını" anlatan Caferi, terör örgütü DEAŞ'ın terk ettiği bölgelerde alt yapının zarar gördüğüne işaret ederek şunları söyledi:

"Türkiye'den alt yapı çalışmaları ile bölgelerin yeniden kalkındırılması için Irak ekonomisine destek vermesini istedik. Türkiye'nin diğer dost ülkelerle birlikte Musul ve diğer bölgelerdeki alt yapının yeniden inşası ve güçlendirilmesinde rol almasını temenni ediyoruz."

Türk mevkidaşı ile Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini kaydeden Caferi, "Suriye'de ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması konusunda iki ülkenin oynayacağı rolü ele aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran'la müşterek hareket yapılmasının her an gündemde olduğu şeklindeki açıklamalarının hatırlatıldığı soruya Caferi şöyle yanıt verdi:

"PKK, Irak'ta DEAŞ saldırılarından sonra yaşanan güvenlik zafiyeti ve krizden dolayı bazı bölgelere yayıldı. Onları buraya Irak getirmedi. Bu istisnai bir durumdur. Egemenliğimizi ve Irak Silahlı Kuvvetlerini ihlal etmeyecek her türlü görüşme ve işbirliğine hazırız. Farklı ülkelerden eksen oluşturulup bir hareket başlatılacaksa bu görüşmelerde bizim de yer almamız gerekecektir."

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca "Görüşmede Başika'daki Türk birliklerinin varlığını da ele aldık. Hızlı bir şekilde oradan çekilmeleri talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Başbakanı Haydar el-İbadi ve Türkmen milletvekilleri ile görüşecek.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:57
  1. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi
  2. pkk
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