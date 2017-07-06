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Avustralya: Savaş çıkarsa ABD'nin yanındayız

Avustralya, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde, Pyongyang yönetimine karşı yapılacak askeri bir eyleme katılacak.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:01
Avustralya: Savaş çıkarsa ABD'nin yanındayız

Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde, ülkesinin, Washington yönetiminin yanında yer alacağını belirtti.

Kuzey Kore'nin, salı günü, Darwin ya da Alaska'ya ulaşabilme potansiyeline sahip, uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Joyce, "Kimse ABD'nin kararlılığını sınamakta ileri gitmesin" dedi.

Joyce, "Kuzey Kore, ABD'ye savaş başlığı fırlatacak olursa, (Avustralya, ABD, Yeni Zelanda) ANZUS ittifakı toplanır" ifadesini kullandı.

Devreye girmesi için Çin'e çağrıda bulunan Joyce, Çin için en büyük ekonomik tehlikenin, Kuzey Kore'nin bölgede istikrarsızlık çıkarma potansiyeli olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:01
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  6. Barnaby Joyce
  7. DÜNYA Haberleri
  • Abdulmetin Abdulmetin 22 dk önce
    Rabbim sizi birbirinize düşürsün,yiyin birbirinizi inşaAllah islam dünyası zaten birleşmedikce birşey olacağı yok!!
  • mehmet mehmet 41 dk önce
    İNŞAALLAH YERYÜZÜNDEN SİZİ SİLERLERDE DÜNYA SİZDEN KURTULUR NEFES ALIR
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 50 dk önce
    Bir Adet Kıtalararası, Füze, Hediye. Kim den, Sevgilerle, ABD, Kimden?
  • abdoabdo1 sa önce
    pyongyangın hediye paketleri çok. sizede yeter. yeterki kaşının biraz isteyin
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