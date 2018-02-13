O ülkeden FETÖ’ye şok… Mahkeme ceza verilmesine hükmetti

Kosova’da devlete bağlı Kişisel Verileri Koruma Ajansı’nın bildirisinde göre 05 Şubat 2016'de yapmış oldukları denetim sonucunda FETÖ’ye ait olduğu bilinen Mehmet Akif Koleji’nin yasak olan alanlarda kamera bulundurması ve insanların kişisel görüntülerine ulaştıkları için ceza aldılar.

Okulda uygulanan bu yasadışı durum için Mahkeme okulu 12.000 euro para cezasına çarptırdı.

Ajans yetkilileri, Mayıs 2016'da yapılan denetim sırasında bu kolejin ofis, derslik ve sıhhi tesisleri (kolej tuvaletleri) gibi alanlarına kameralar yerleştirdiğini tespit etti.

Kamera gözetimi aracılığıyla kişisel verileri elde etmeleri Veri Koruma Kanunu'nun 62 ve 64. maddelerinin hükümlerine aykırı olduğu ve kişisel bilgilere ulaşmanın yasadışı olduğu ve kişinin gizliliğini ihlal ettiği bildirildi.

Yapılan bu duyuruda kamera gözetimine ancak insanların güvenliği için ve mülklerin güvenlik nedeni ile gerekli olduğu, fakat kameraların çalışma alanlarının iç bölgelerine ve tuvaletler gibi yerlere konulması yasal olmadığını açıklandı.