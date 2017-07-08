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Gürcistan'da tutuklanan FETÖ yöneticisinin talebi reddedildi!

Gürcistan'ın, ülkede mayıs ayında tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un ve ailesinin sığınma talebini reddettiği açıklandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:27
Gürcistan'da tutuklanan FETÖ yöneticisinin talebi reddedildi!

Gürcistan Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çabuk'un ve ailesinin sığınma talebinin kabul edilmediği belirtildi. Açıklamada, başkent Tiflis'te 24 Mayıs'ta tutuklanan Çabuk'un Türkiye'ye iade edilmesinde insan hakları açısından tehlike görülmediği kaydedildi. Bakanlık, Çabuk'un ailesinin yaptığı "koruma" talebinin de kabul edilmediğini açıkladı.

"GEREK GÖRMEDİK"

Bakan Yardımcısı Şota Rekviaşvili de yapılan incelemelerin ardından Çabuk ve ailesine siyasi sığınma ile mülteci statüsü vermeyi gerek görmediklerini belirtti.

"ANALİZ ETTİK VE KORUMA VERİLMESİ UYGUN GÖRÜLMEDİ"

Çabuk'un başvurusu hakkında karar vermeden önce Türkiye'deki hapishanelerin son durumlarıyla ilgili uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili raporunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) diplomatik garantiler konusundaki ilgili standartlarını ve raporlarını incelediklerini dile getiren Rekviaşvili, "Yukarıdaki durumları analiz etttikten sonra, Gürcistan kanunlarına uygun olarak Bakanlık, Çabuk'a uluslararası koruma verilmesini uygun görmedi." dedi.

"TÜM RAPORLARI İNCELEDİK, TÜRK HAPİSHANELERİ AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN"

Rekviaşvili, Türkiye'nin hapishanelerinde insan hakları alanında endişe bulunmadığını ve insan haklarının ihlal edilmediğini vurgulayarak "Biz bu konuda 2015 ile 2017 arasında hazırlanan raporları inceledik. Raporların hepsi Türkiye'nin hapishanelerindeki durumların Avrupa standartlarına uygun olduğunu ve burada işkence olmadığını belirtiyor" ifadelerini kullandı.

Çabuk'un Türkiye'ye iade edilme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Tiflis'te gözaltına alınan FETÖ'ye ait Gürcistan'daki Özel Demirel Koleji yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk, kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak 24 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:27
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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 12 dk önce
    Hiç Bir Ülke Kabul Etmesin.
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