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O ülkeden dünyayı sarsan iddia: Trump'ı dinliyoruz

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı, İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği yönünde uyardığı iddia edildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:38
O ülkeden dünyayı sarsan iddia: Trump'ı dinliyoruz

The Times gazetesinin haberine göre, ABD’de 9 Ocak’ta yayımlanması beklenen "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta, Blair’in geçen yılın şubat ayında Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Blair, Kushner’e, İngiltere'nin İletişim ve Dijital İstihbarat Kurumunun (GCHQ), Trump'ın kampanya ekibini izlediğini, Trump Tower'ın telefonlarını, hatta muhtemelen bizzat Trump’ı dinlediğini söyledi.?

Blair’in Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede, Trump yönetiminin kendisini Ortadoğu temsilcisi olarak istihdam etmesi için lobi yaptığı da öne sürüldü.

Blair’in basın sözcüsü ise Michael Wolff'un kaleme aldığı kitapta yer alan iddiaları yalanlarken, eski Başbakanın ABD yönetiminin Ortadoğu temsilciliği gibi bir şeyin peşinde olmadığını belirtti.

- İngiliz istihbaratı yalanlamıştı

GCHQ, ilk defa geçen Mart ayında Fox News televizyon kanalında bir yorumcunun dile getirdiği ve ardından dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'in yinelediği iddiayı "tamamen komik" diye nitelendirmişti.?

Obama'nın "iz bırakmamak için" Trump'ın dinlenmesinde ABD istihbaratını değil, QCHQ'yu kullandığı öne sürülmüştü.?

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berbat! Obama'nın (başkanlık) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower'ı dinlettiğini öğrendim. Hiçbir şey bulunmadı. Başkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı?” ifadelerini kullanmıştı.?

ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin yakın iş birliği içinde çalıştığı biliniyor. ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, 2013’te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarmıştı. ?

- Irak'ın işgali istifaya götürmüştü

İngiltere’de 1997-2007 yıllarında Başbakanlık yapan Blair, ülkenin 2003 yılında ABD öncülüğünde Irak’ın işgaline katılmasında oynadığı rol nedeniyle kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Blair, işgaldeki rolü etrafındaki tartışmalar nedeniyle oluşan kamuoyu baskısı karşısında 2007'de hem başbakanlıktan hem de İşçi Partisi liderliğinden istifa etmişti.

Blair'in Irak'ın işgaline giden süreçte dönemin ABD Başkanı George Bush'la özel yazışmalarında İngiliz Parlamentosunun onayını beklemeksizin ABD'ye kayıtsız şartsız destek sözü verdiği ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 13:38
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