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Şavkat Mirziyoyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Erdoğan'ı ülkesine davet etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:39
Şavkat Mirziyoyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mirziyoyev'in Ekim 2017'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin çok yönlü ve karşılıklı menfaatlere dayalı Özbek-Türk iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdığı belirtildi.

ORTAK PROJELER ELE ALINDI

Görüşmede, bu ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi, ticari-ekonomik, yatırım, teknolojik, bankacılık, maliye, ulaştırma, turizm ve diğer alanlarda büyük çaplı ortak projelerin hazırlanması ve uygulanması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Türk vatandaşları için 30 günlük vize muafiyetine ilişkin alınan karar için Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Mirziyoyev de bu kararın ticari-ekonomik, yatırım ve turizm alanlarında yeni imkanların yaratılmasına hizmet edeceğini, en önemlisi kardeş halklar arasındaki dostluk ilişkilerini daha da pekiştirerek, Türk vatandaşlarının Özbekistan'ı ziyaret etmeleri için imkan sağlayacağını belirtti.

Görüşmede, uluslararası ve diğer güncel meseleler de ele alındı. Mirziyoyev, bölgede barış ve istikrarlı kalkınmanın sağlanması amacıyla mart ayında Taşkent'te gerçekleştirilecek Afganistan'da barışın sağlanmasına yönelik uluslararası konferansa Türkiye'yi davet etti.

Erdoğan da söz konusu girişimin hayata geçirilmesini tam destekleyeceklerini ve bu konferansa Türkiye'den üst düzey bir heyetin katılacağını bildirdi.

Telefon görüşmesinde iki lider, Özbekistan ile Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkileri ve geleneksel yakın iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit etti.

Mirziyoyev ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev

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