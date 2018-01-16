O ülkeden çağrı: Türkiye sınırından çekilin

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin aldığı kararın, " Suriye'nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.

İranlı Sözcü, ABD'nin bu hamlesinin Suriye'deki sorunları "daha da karmaşık hale getireceği" uyarısında bulundu.

ABD ASKERLERİNİ SURİYE'DEN ÇEKSİN

Yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana'daki görüşmelerle Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye'deki güçlerini çıkararak ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı. ABD'nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin DEAŞ ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" denildi.