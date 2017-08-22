O ülkeden büyük alçaklık… Yüzlerce Türk’ü rehin aldılar!
Akdeniz açıkları için aldıkları izinle Cebelitarıkı geçerek Batı Afrika açıklarında avlanmaya başlayan Türk balıkçılar, yasak avlandıkları gerekçesiyle alıkonulup para cezasına çarptırıldı. Kesilen cezalar nedeniyle üç aydır Moritanyanın Nouâdhibou Limanından tutulan 25 tekne ve yüzlerce Türk balıkçı kurtarılmayı bekliyor. Kaptan Adnan Şenol, Suudi Arabistan etkisindeki Moritanya'nın Körfez krizinden sonra ceza kesmeye başladığını söyledi.22 Ağustos 2017 Salı 00:27
Türkiyeden izin alarak Akdeniz İspanya açıklarında avlanmaya çıkan 25 Türk balıkçı teknesi ile yüzlerce balıkcının, sınırları aşıp Afrika açıklarına açılınca Moritanyada alıkonulduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, tekneleri bağlanan ve çarpıldıkları yüksek para cezaları nedeniyle üç aydır mahsur kalan balıkçıların tehlikeli balık yolculuğu tam iki yıl önce başladı.
İSPANYA AÇIKLARI İÇİN İZİN ALDILAR
Temmuz 2015te İspanya açıklarında avlanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iki aylık için alan Türk balıkçıları 25 tekneyle Akdenize açıldı. Yaklaşık 500 kişilik Türk balıkçı ekibi, önce kolayca ulaştıkları İspanya açıklarında avlanmaya başladı. Resmi izinleri olan bölgede yaklaşık 60 gün avlanan balıkçılar, yasal süre içerisinde Türkiye karasularına dönmek yerine; gözünü karartıp Batı Afrika açıklarına açıldı.
CEBELİTARIK'I AŞIP MORİTANYAYA ULAŞTILAR
Cebeli Tarık Boğazını geçen balıkçılar, dünyanın en zengin balık alanlarından biri olan Afrika ülkesi Moritanyaya açıklarına ulaştı. Moritanya hükümetince balıkçılık için belirlenen zonelarda yaklaşık 2 yıldır hiçbir aksaklık yaşanmadan avlanmayı sürdüren kalabalık Türk balıkçı grubu, yüzlerce Moritanyalıyı da çalıştırdı. Herşey yolunda giderken yaklaşık üç ay önce Moritanya hükümeti, Türk balıkçı teknelerine yüksek para cezaları kesmeye başladı.
YAKALANMADAN İKİ YIL AVLANDILAR
Kesilen cezalar sebebiyle işler biranda tersine döndü. Türkiyenin hiçbir avlanma anlaşmasının bulunmadığı ülkede kesilen para cezaları balıkçılar için bir maceranın da sonu oldu. Balıkçılar, izinsiz bölgede avlandıkları gerekçesiyle büyük bir cezaya çarptırıldı. Limandan dışarı çıkamayan Türk balıkçılar, işçilerinin büyük bir kısmını Türkiyeye gönderdi. Tekne sahipleri ile sorumlu kaptanlar ise kesilen yüksek para cezaları nedeniyle Türkiyeye dönemedikleri gibi avlanmaya da çıkamıyorlar.
FAKIBABA'YA ÇAĞRI
Kesilen cezalar nedeniyle üç aydır Moritanyanın Nouâdhibou Limanından hapis tutulan 25 tekne ve yüzlerce Türk balıkçı kurtarılmayı bekliyor. Yakınları aracılığıyla Yeni Şafaka ulaşan balıkçılar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbabadan yardım istiyor. Fakababa bizi kurtar diyen balıkçılar için Türkiyenin Moritanya Büyükelçiliğinin devrede olduğu öğrenildi.
Tekne başına 2 milyon TL ceza verildi
Moritanyada bulunan Türk balıkçılardan Veysel S., Türk balıkçı teknelerine kesilen cezaların 800 bin lirayla 2 milyon lira arasında değiştiğini söyledi. Bu cezaları ödeme durumları olmadığı için Türkiyeye dönemediklerini belirten Veysel S., Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbabadan destek istediklerini kaydetti.
Balık unu fabrikasına sattılar
Moritanyada 30a yakın balık unu fabrikası bulunuyor. Çeşitli ülkelere ait fabrikalarda Çin faktörü ağır basıyor. Türk balıkçıları yakaladıkları balıkları direk bu fabrikalara vererek değerlendiriyorlar.
Ceza Katar ablukasıyla başladı
Moritanyaya giden tekne kaptanlarından biri olan Adnan Şenol, Moritanya hükümetinin bir anlık tavır değişikliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk balıkçılarına kesilen cezaların zamanlamasına dikkat çeken Şenol, Suudi Arabistanın etkisindeki Moritanya hükümetinin, Katar kriziyle birlikte Türk balıkçı teknelerine ceza kesmeye başladığını ifade etti.
20 GIRGIR VE 5 TROL TEKNESİ BEKLEMEDE
Moritanyanın Nouâdhibou Limanında bağlı tutulan 25 Türk balıkçı teknesinin 20si gırgır, 5i ise trol teknesi tarzında. Türk balıkçılar, verilen cezalar ile şok yaşamış durumda. Balıkçılar yeniden eski günlerine dönmek istiyor.
FAKIBABA BİZİ KURTAR
Balık avlamaya çıkamayan Türk balıkçılar, işçilerinin büyük bir kısmını Türkiyeye gönderdi. Tekne sahipleri ile sorumlu kaptanlar ise kesilen yüksek para cezaları nedeniyle Türkiyeye dönemedikleri gibi avlanmalarına da izin verilmiyor. Yakınları aracılığıyla Yeni Şafaka ulaşan balıkçılar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yardım istiyor. Türkiyenin Moritanya Büyükelçiliğinin balıkçılar için devrede olduğu öğrenildi.