O ülkeden büyük alçaklık… Yüzlerce Türk’ü rehin aldılar!

Türkiyeden izin alarak Akdeniz İspanya açıklarında avlanmaya çıkan 25 Türk balıkçı teknesi ile yüzlerce balıkcının, sınırları aşıp Afrika açıklarına açılınca Moritanyada alıkonulduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, tekneleri bağlanan ve çarpıldıkları yüksek para cezaları nedeniyle üç aydır mahsur kalan balıkçıların tehlikeli balık yolculuğu tam iki yıl önce başladı.

İSPANYA AÇIKLARI İÇİN İZİN ALDILAR

Temmuz 2015te İspanya açıklarında avlanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iki aylık için alan Türk balıkçıları 25 tekneyle Akdenize açıldı. Yaklaşık 500 kişilik Türk balıkçı ekibi, önce kolayca ulaştıkları İspanya açıklarında avlanmaya başladı. Resmi izinleri olan bölgede yaklaşık 60 gün avlanan balıkçılar, yasal süre içerisinde Türkiye karasularına dönmek yerine; gözünü karartıp Batı Afrika açıklarına açıldı.

CEBELİTARIK'I AŞIP MORİTANYAYA ULAŞTILAR

Cebeli Tarık Boğazını geçen balıkçılar, dünyanın en zengin balık alanlarından biri olan Afrika ülkesi Moritanyaya açıklarına ulaştı. Moritanya hükümetince balıkçılık için belirlenen zonelarda yaklaşık 2 yıldır hiçbir aksaklık yaşanmadan avlanmayı sürdüren kalabalık Türk balıkçı grubu, yüzlerce Moritanyalıyı da çalıştırdı. Herşey yolunda giderken yaklaşık üç ay önce Moritanya hükümeti, Türk balıkçı teknelerine yüksek para cezaları kesmeye başladı.

YAKALANMADAN İKİ YIL AVLANDILAR

Kesilen cezalar sebebiyle işler biranda tersine döndü. Türkiyenin hiçbir avlanma anlaşmasının bulunmadığı ülkede kesilen para cezaları balıkçılar için bir maceranın da sonu oldu. Balıkçılar, izinsiz bölgede avlandıkları gerekçesiyle büyük bir cezaya çarptırıldı. Limandan dışarı çıkamayan Türk balıkçılar, işçilerinin büyük bir kısmını Türkiyeye gönderdi. Tekne sahipleri ile sorumlu kaptanlar ise kesilen yüksek para cezaları nedeniyle Türkiyeye dönemedikleri gibi avlanmaya da çıkamıyorlar.

FAKIBABA'YA ÇAĞRI

Kesilen cezalar nedeniyle üç aydır Moritanyanın Nouâdhibou Limanından hapis tutulan 25 tekne ve yüzlerce Türk balıkçı kurtarılmayı bekliyor. Yakınları aracılığıyla Yeni Şafaka ulaşan balıkçılar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbabadan yardım istiyor. Fakababa bizi kurtar diyen balıkçılar için Türkiyenin Moritanya Büyükelçiliğinin devrede olduğu öğrenildi.

Tekne başına 2 milyon TL ceza verildi

Moritanyada bulunan Türk balıkçılardan Veysel S., Türk balıkçı teknelerine kesilen cezaların 800 bin lirayla 2 milyon lira arasında değiştiğini söyledi. Bu cezaları ödeme durumları olmadığı için Türkiyeye dönemediklerini belirten Veysel S., Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbabadan destek istediklerini kaydetti.

Balık unu fabrikasına sattılar

Moritanyada 30a yakın balık unu fabrikası bulunuyor. Çeşitli ülkelere ait fabrikalarda Çin faktörü ağır basıyor. Türk balıkçıları yakaladıkları balıkları direk bu fabrikalara vererek değerlendiriyorlar.

Ceza Katar ablukasıyla başladı

Moritanyaya giden tekne kaptanlarından biri olan Adnan Şenol, Moritanya hükümetinin bir anlık tavır değişikliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk balıkçılarına kesilen cezaların zamanlamasına dikkat çeken Şenol, Suudi Arabistanın etkisindeki Moritanya hükümetinin, Katar kriziyle birlikte Türk balıkçı teknelerine ceza kesmeye başladığını ifade etti.

20 GIRGIR VE 5 TROL TEKNESİ BEKLEMEDE

Moritanyanın Nouâdhibou Limanında bağlı tutulan 25 Türk balıkçı teknesinin 20si gırgır, 5i ise trol teknesi tarzında. Türk balıkçılar, verilen cezalar ile şok yaşamış durumda. Balıkçılar yeniden eski günlerine dönmek istiyor.

FAKIBABA BİZİ KURTAR

Balık avlamaya çıkamayan Türk balıkçılar, işçilerinin büyük bir kısmını Türkiyeye gönderdi. Tekne sahipleri ile sorumlu kaptanlar ise kesilen yüksek para cezaları nedeniyle Türkiyeye dönemedikleri gibi avlanmalarına da izin verilmiyor. Yakınları aracılığıyla Yeni Şafaka ulaşan balıkçılar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yardım istiyor. Türkiyenin Moritanya Büyükelçiliğinin balıkçılar için devrede olduğu öğrenildi.