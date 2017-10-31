O ülkeden bomba iddia… ‘Vatandaşlarımızın sıvıları ve organları ajanlar tarafından toplanıyor’

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov, farklı etnik kökenlere sahip Rusların DNA örneklerinin yurt dışında araştırılmak üzere yabancı ajanlar tarafından toplandığını bildirdi. Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada DNA örneklerini toplayan yabancı ajanların, sivil toplum kuruluşları (STK) için çalıştığını dile getirdi.

Rus milletvekili Gennady Onishchenko ise yabancı laboratuvarların bu tür araştırmaların devlet tarafından kısıtlanması gerektiğini belirtirken, "Vatandaşlarımızın sıvıları, organları ve dokuları toplanıyor olması, ABD'nin agresif askeri programını durdurmadığının bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bazı Rus bilim insanları ise verilen ABD'nin biyolojik savaş araştırmasında kullanabileceğini ileri sürdü.