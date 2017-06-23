O ülkeden bir ilk 'füze motoru' denemesi!

Kınamalara rağmen Kuzey Kore'nin kıtalar arası füze geliştirme testlerini artırdığı belirtildi. Adını vermek istemeyen ABD'li yetkililer ajanslara yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin Perşembe günü yaptığı füze motor testinin kıtalar arası balistik füze geliştirmede bir ileri aşama olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin halen denediği füzeler Güney Kore ve Japonya'ya ulaşabiliyor. Bu ülkelerde ABD askeri üsleri bulunuyor.