O ülkeden bir ilk 'füze motoru' denemesi!
ABD'li yetkililer, Amerika ana kıtasına ulaşacak yetenekte füze geliştirmek için Kuzey Kore'nin yeni bir füze motoru test ettiğini açıkladı.23 Haziran 2017 Cuma 16:08
Kınamalara rağmen Kuzey Kore'nin kıtalar arası füze geliştirme testlerini artırdığı belirtildi. Adını vermek istemeyen ABD'li yetkililer ajanslara yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin Perşembe günü yaptığı füze motor testinin kıtalar arası balistik füze geliştirmede bir ileri aşama olduğunu söyledi.
Kuzey Kore'nin halen denediği füzeler Güney Kore ve Japonya'ya ulaşabiliyor. Bu ülkelerde ABD askeri üsleri bulunuyor.