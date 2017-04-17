O ülkeden alçak çağrı: ‘Evetçi Türklerin vatandaşlığını iptal edelim, Camileri…’

Hükümet ortağı Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi’nin (CD-V) milletvekillerinden Hendrik Bogaert, Türkiye’de totaliter bir rejimi destekleyenlerin çifte vatandaşlığına son verilmesini istedi.

Belçika’daki Türkiye kökenlilerin büyük çoğunluğunun totaliter bir sisteme destek verdiğini belirten Bogaert, bunun “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bogaert, “Bu böyle devam edemez. Hemen şimdi, çifte vatandaşlığı kaldırın” dedi.

Öneri bir süre önce hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) tarafından gündeme getirilmişti.

‘CAMİLERİ MERCEK ALTINA ALACAĞIZ’

N-VA partisinden sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken de öneriye destek veriyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Theo Francken, referandum sonuçlarına ilişkin Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Belçika’da sol partilere oy verenler Türkiye’de aşırı sağı destekliyor. Anlaşılmaz bir durum” dedi.

Francken, geçen haftalarda yaşanan Diyanet’e bağlı camiler konusunu da anımsatarak, “Çıkan sonuçlara göre, Diyanet camilerinin gayet açık biçimde Erdoğan için oy toplamış. O nedenle artık ciddi biçimde mercek altına alınmaları lazım” görüşünü dile getirdi.

Belçika hükümeti, “Ankara’nın uzun kolu” diye nitelendirdiği Diyanet İşleri’ne bağlı camilerin ruhsatını iptal ederek, devlet yardımını kesmek istiyor.