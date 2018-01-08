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O ülkeden açıklama: Rusya tüm orduları ile...

Estonya Savunma Güçleri komutanı geçen Eylül ayında düzenlenen Rusya tatbikatının “NATO’ya yönelik büyük ölçekli bir askeri saldırıyı taklit ettiğini” söyledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:43
O ülkeden açıklama: Rusya tüm orduları ile...

Riho Terras, NATO’nun tatbikatlarının ABD önderliğindeki ittifak ile çatışmayı taklit etmek ve Rusya’nın bir çatışma durumunda çok kısa sürede kitlesel sayıda askeri birlik yeteneğini göstermek için kullanıldığına dair endişeleri doğruladı.
Rusya’nın savunma bakanlığına göre, Beyaz Rusya, Baltık Denizi, batı Rusya ve Kaliningrad’daki karakolda geçen yıl 14-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen tatbikatlar, militanların saldırılarıyla ilgili kurgusal bir senaryoyu tasvir etti.
Ancak Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild ile yaptığı röportajda Terras şunları söyledi: “Açık konuşalım: tatbikat Zapad 2017 Rusya, NATO’ya yönelik büyük çaplı bir askeri saldırı simüle etti.
“Baltık devletlerine yönelik değil, yalnızca Kuzey’den Karadeniz’e uzanan deneme çapında bir dizi egzersizdi.”

“Tüm tatbikat ölçeği ve kapsamı resmi verilerden çok daha fazla.”

Zapad, Rusya tarafından iddia edildiği gibi “tamamen savunma amaçlı” bir tatbikat yerine “Avrupa’daki NATO’ya karşı tam ölçekli konvansiyonel savaşı” taklit etmek için kullanıldı, batı istihbarat servisinden iki analistin yaptığı açıklamaya dayanarak, daha önceden belirtti.

Kaynaklar, “Estonya sınırlarına yakın bölgelerdeki tatbikatlara 12.000 Rus askeri daha katıldı ve Finlandiya ve Norveç’in kuzeyinde yaklaşık 10.000’den fazla asker katıldı” dedi.

Askeri tatbikatlar için kural olan Viyana Soğuk Savaş dönemi antlaşması, 13.000’den fazla asker savaş tatbikatına katılamaz.

İstihbarat analistleri, gazetecilere verilere göre, Almanya ve Hollanda gibi NATO ülkelerine karşı bir “şok kampanyası” yürüttüğünü ancak Polonya ve İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olmayan ülkelerinde provoke ettiğini söyledi.
Baltık ülkelerinde “hava alanlarını ve limanları kontrol altına alarak” gibi, batı Avrupa’da “hava alanları, limanlar, enerji kaynakları” gibi “kritik altyapı” bombardımanlarını taklit ediyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Tatbikatlara katılan birliklerin sayısı, tatbikattan önce açıklanan sayıyı önemli ölçüde aştı, senaryo farklıydı ve coğrafi kapsamı daha önce ilan edilenlerden daha büyük” dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 23:43
  1. ABD
  2. NATO
  3. Jens Stoltenberg
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