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O ülkeden ABD'ye rest! Durdurma kararı aldılar

Pakistan Savunma Bakanlığı, ABD ile yaptığı askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:36
O ülkeden ABD'ye rest! Durdurma kararı aldılar

Pakistan yerel basınının Pakistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımı durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fiili olarak ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'da milyar dolarlık harcama yapmasına rağmen hezimete uğradığı belirtilirken, Washington yönetiminin başarısızlığını Pakistan'a mal etmeye çalıştığı belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 17:36
  1. pakistan
  2. ABD
  • KocasolakKocasolak26 dk önce
    Helal olsun kardeş parkistan, sakın geri adım atma.
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