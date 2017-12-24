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O ülkedeki Türk üssü ilk mezunlarını verdi! Yüzlerce asker...

Somali'deki Türk üssü TURKSOM ilk mezunlarını verdi. 200 Somalili asker, Türk üssünde eğitim aldı.

24 Aralık 2017 Pazar 13:30
O ülkedeki Türk üssü ilk mezunlarını verdi! Yüzlerce asker...

Somali’deki Türk üssü TURKSOM’da 200 Somalili öğrenci askeri eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Törene, Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Farmacu, Somali Genelkurmay Başkanı Abdulveli Jama Gored, Türk Büyükelçi Olgan Beker ve çok sayıda öğrencinin yakınları katıldı.

"Türkiye bizim kardeş devletimizdir"

Törende konuşan Somali Cumhurbaşkanı Farmacu, "Türkiye’ye Somali’ye vermiş olduğu her türlü destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye bizim kardeş devletimizdir. Hatırlayacağınız üzere, 2011 yılında Somali kuraklıkla mücadele ederken, bize ilk yardıma koşan Türkiye oldu. Türkiye desteklerini hiç esirgemedi. Bizler Somaliler olarak hiçbir zaman bu iyiliği unutmayacağız. Yeni mezun olan öğrenciler aldıkları eğitimle ülkeyi düşmanlardan koruyacak. Sizlere verilen eğitimi davranışlarınızla göstermenizi bekliyoruz" dedi.

Somali’deki Türk üssü TURKSOM’da 200 Somalili öğrenci askeri eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Törene, Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Farmacu, Somali Genelkurmay Başkanı Abdulveli Jama Gored, Türk Büyükelçi Olgan Beker ve çok sayıda öğrencinin yakınları katıldı.

Somali Genelkurmay Başkanı Abdulveli Jama Gorod şöyle konuştu:

Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Türkiye, gereken her türlü silah, mühimmat ve tüm lojistik desteği verdi.

Türk Büyükelçi Olgan Beker, Türkiye’nin kardeş Somali halkıyla tarihte her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu belirterek desteklerin devam edeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 13:30
  1. Somali
  2. TURKSOM
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