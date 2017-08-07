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O ülkede zehirli yumurta üretiyormuş

Almanya ve Hollanda'daki "böcek ilaçlı yumurta" krizinin ardından Belçika'da da yumurtalarda Fipronil adlı böcek ilacı tespit edildi

07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:02
O ülkede zehirli yumurta üretiyormuş

Almanya ve Hollanda'daki "böcek ilaçlı yumurta" krizinin ardından Belçika'da da yumurtalarda çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak Fipronil adlı böcek ilacının tespit edildiği bildirildi.

Belçika Gıda Zinciri Güvenliğinden Sorumlu Federal Ajansı, haziran ayında ülkedeki yumurtalarda Fipronil'in bulunduğunu ancak soruşturmanın "gizliliği" nedeniyle konunun halka duyurulmadığını açıkladı. 

Ajans, ülkedeki yumurtaların geri toplanmasını gerektiren bir durum olmadığını, yapılan araştırmalarda yumurtalardaki böcek ilacı düzeyinin çok düşük kaldığını bildirdi. 

SAĞLIK BAKANI: ARAŞTIRMALAR YUMURTALARIN HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Maggie De Block da "Araştırmalar yumurtaların halkın sağlığını tehdit etmediğini gösteriyor." dedi.

Ancak Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, ajansın konuya ilişkin ne tür önlemler aldığını içeren özel rapor hazırlamasını talep etti. 

Ducarme, konu hakkında tam şeffaflık sağlanması ve Belçika'daki yetkililerin Almanya ve Hollanda'daki muhattaplarıyla yakın iş birliği içinde olması gerektiğini belirtti. 

Avrupa'da yumurta krizi patlak verdiğinde Belçika'da sadece bazı yumurtaların "zehirli" olduğu açıklanmıştı ancak yetkililer şu anda milyonlarca yumurtada böcek ilacının tespit edildiğini, tüketicilerin önlem için "X-NL-40155XX" kodlu yumurtaları tüketmemesi gerektiğini kaydetti. 

Belçika'nın Anvers kentindeki Ravel adlı şirketin, Fipronil'i Dega-16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığı bildirilmiş, bunun özellikle Hollanda'daki tavuk çiftliklerinde kullanıldığı ve burada üretilen yumurtaların Almanya'ya da satıldığı ifade edilmişti. Almanya'daki bazı kanatlı hayvan üreten şirketlerde Fipronil içeren yumurtalara rastlanmıştı. Almanya'daki süpermarketler Fipronil içeren yumurtaları raflardan indirmiş, "Aldı" adlı süpermarket zinciri de yumurta satışını durdurmuştu.

 Ravels'in yaklaşık 180 işletmeye böcek ilacı içeren temizlik malzemeleri sattığı ifade ediliyor. Fipronil adlı böcek ilacının yüksek miktarlarda tüketilmesi durumunda insanlarda böbrek, ciğer ve tiroid bezine zarar verdiği kaydediliyor. 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:02
  1. belçika
  2. yumurta
  3. zehirli yumurta
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