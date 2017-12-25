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O ülkede yılbaşı süsü için camiler para vermek zorunda!

Özbekistan'da bulunan camiler, miladi takvimde yıl değişimi yaşanan 'yılbaşı' için para ödemek zorunda kalıyor. İşte detaylar...

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:03
O ülkede yılbaşı süsü için camiler para vermek zorunda!

Orta Asya ülkesi Özbekistan'da bulunan Camiler, miladi takvimde yıl değişimi yaşanan 'yılbaşı' için para ödemek zorunda kalıyor.

Orta Özbekistan'daki imamlar, yılbaşı tatili öncesinde, normalde kendi alanlarının dışında kalan sokak dekorasyonlarına para bağışında bulunmak zorunda kalıyorlar. Özbekistan'ın Buhara Eyaleti genelinde 25 cami sokak süsleri nedeniyle 'zorunlu' ödeme yapmak zorunda kaldı. Şu ana kadar bu camilerden ABD Doları bazında 3.400 Dolar para toplanmış.

Sokak süsleri ise 2018'in gelişini karşılamak için yaptırılıyor. Caminin finansmanını denetleyen kaynak, yetkililerin fon taleplerini "zorunlu" olarak nitelendirerek "bizi üzdü" dedi.

Yetkili kaynak ise, bu bağışların zorunlu değil, tamamen gönüllü olduğunu söyledi. Fakat kendileri ile alakalı olmayan bir kutlama için 25 caminin neden ödeme yapmakta gönüllü olacağı soru işareti olarak kaldı. Bu ücretler tüm devlet kurumlarından alınıyor.

Buhara'da iddiaları ortaya atan haber kaynağı ile temasa geçen hiçbir imam, bağış talebi hakkında yorum yapmak istemedi.

Özbekistan'ın diğer bölgelerindeki camilerin de benzer talimatlar alıp almadıkları belli değil. Bazı Özbekler, bağış talebinin, dini cemaat üzerinde haksız bir dayatma olduğunu düşünüyor.

Vatandaş tepkili

Özbekistan'da sosyal medya üzerinden haber alan vatandaşlar, camilerden yılbaşı süsü için para istenmesi konusunda tepkilerini iletiyor.

Bir Özbek vatandaşı olan Mirzohid Karimov, "Ne tür bir kutlama yapıldığı önemli değil, sadece camiden para istemek yanlış ve utanç verici" dedi.

Bir başka Özbek vatandaşı Nurislam Yuldoshev; "Yılbaşı dini bir festival değil... Yılbaşı kutlamaları için camilerden para istemek üzücü ve utanç vericidir. Bu paralar yılbaşı süsü gibi fuzuli bir amaç ile değil, fakirlere yardım etmek için kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Gandhara.rferl.com'un haberine göre Özbekistan'da eski lider İslam Kerimov'un ölümünün ardından ilk kez başkanlık yapan Şavkat Mirziyoev döneminde mütevazi reformlar yapılmasına rağmen ülkede hala eski alışkanlıklar devam ediyor. (Risale Haber)

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 20:03
  1. Özbekistan camiler
  2. Camiler yılbaşı
  3. Özbekistan
  • KartalKartal1 sa önce
    Çin bile hristiyan adeti diye kutlamayı yasaklıyorken şuna bak

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