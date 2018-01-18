O ülkede yasaklıyor...

Dünyanın en büyük kripto para üretim merkezlerine ev sahipliği yaptığı Çin, ülkesindeki kripto para borsalarına erişimi engellemek için plan yaptığı aktarıldı.

Bloomberg'in kaynaklarına göre Çin merkezileştirilmiş alım satım işlemleri için kurulan borsa türü kuruluşları yasaklayacak.

Öte yandan Çin'de kripto para üretim için gerekli enerji miktarı geçen yıla oranla bir hayli yükseldi. Bu yıl Bitcoin madenciliği için harcanan elektrik enerjisini, 159 ülkenin yıllık ihtiyacından daha fazla olduğu belirtilmişti.

2009 yılında herhangi bir grup ya da kuruluş tarafından kontrol edilemeyecek şekilde tasarlanan Bitcoin, yapılan transferlerin kaydı için blok zinciri teknolojisini kullanıyor. Kullanılan teknolojinin gelecekte tüm para sistemlerinde kullanılacağı öngörülüyor.