Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede "Türk Filmleri Haftası" düzenlenecek

Kazakistan'da 1 Kasım'dan itibaren "Türk Filmleri Haftası" düzenlenecek

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:55
O ülkede "Türk Filmleri Haftası" düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kazakistan Çimkent Eyalet Valiliği'nin destekleriyle Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği'nin düzenlediği "Türk Filmleri Haftası" 1 Kasım'da başlayacak.

Doğuş İnşaat ve Atlas Global'in ana sponsorlukları, TÜRKSOY, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Karagöz Ajans’ın katkılarıyla hazırlanan etkinlik Kazakistan Çimkent’te düzenlenecek.

Etkinlikte "Uzun Hikaye", "120", "Vesikalı Yarim", "Can", "Gözümün Nuru", "Son Mektup" "c" filmleri seyirciyle buluşacak.

"Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" adlı yapımın kapanış filmi olarak gösterileceği etkinliğe Kürşat Kızbaz, Erhan Baytimur, Furkan Palalı, Açelya Elmas ve Turgay Atalay gibi pek çok sinemacı katılacak.

Tüm filmlerin ücretsiz gösterileceği "Türk Filmleri Haftası", 5 Kasım Pazar sona erecek.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:55
  1. Avrasya Sivil Toplum
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  3. Kazakistan
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar