Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede Türk Demokratik Partisi bir belediye kazandı

Makedonya'da iİkinci turu dün yapılan seçimde, Türk Demokratik Partisi, bir belediyeyi kazandı

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:52
O ülkede Türk Demokratik Partisi bir belediye kazandı

Makedonya'daki yerel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.

İlk turu 15 Ekim, ikincisi de dün yapılan seçimde, Türk Demokratik Partisi (TDP) bir belediyeyi almayı başardı.

Ülkenin batısındaki Merkez Jupa'nın belediye başkanlığı görevini yürüten Ariyan İbrahim, TDP'nin adayı gösterildiği seçimde oyların yüzde 70,48'ini alarak ilk turda aynı bölgeden yeniden seçildi.

Seçimin ilk turunda seçmenler 81 belediyeden 46'sının, ikinci turunda ise 35'inin belediye başkanını seçti.

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) 57, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDI) 10, İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 5, Arnavutlar İçin İttifak 3, BESA Hareketi, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) ile TDP birer ve bağımsız adaylar da üç belediyeyi kazandı.

Seçimlerde, 19 siyasi parti ve koalisyon ile bağımsız adaylar yarışmıştı. İlk turda 1 milyon 814 bin 644 seçmen belediye başkan ve meclis üyelerini belirlemek için oy kullanırken, adayların yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı belediyelerde 833 bin 710 seçmen ikinci tur için sandığa gitti. Yerel seçimlere katılım ilk turda yüzde 59,51 olurken, ikinci turda yüzde 51,92'de kaldı.

Öte yandan, muhalefetteki VMRO-DPMNE Genel Başkanı Nikola Gruevski, sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ifade ederek erken genel seçime gidilmesini talep etti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:52
  1. Devlet Seçim Komisyonu
  2. Nikola Gruevski
  3. Makedonya'
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
    1. Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren..
    2. Polonya’da bir bıçaklı saldırgan..
    3. Balıkesir Belediye Başkanı istifa etti
    4. Cinayet anı kameraya böyle yansıdı
    5. İspanya’da birlik yanlıların gösterisi..
    6. AK Partili belediye 'İyi Parti'ye dava..
    7. ABD’de uçakta yangın paniği
    8. Binlerce kişi aile mezarlıklarını ev..
    9. Açığa alınan polis memuruna ikinci zulüm
    10. Cam filmi yasaklandı… En çok onlara..
    11. Papa heykelinin haçı kaldırılıyor
    12. O ülkede "Türk Filmleri Haftası"..
    13. Yapay zeka ile bir saniyeden kısa..
    14. O ülkede Türk Demokratik Partisi bir..
    15. Taşkent metro hattının inşasına başlandı
    16. Trabzonspor'un eski hocası..
    17. Teslim ol çağrısına uydu, yüzünü..
    18. Sigara içmeyen çalışanlara fazladan..
    19. ÖSO komutanı açıkladı: Türkiye oraya...
    20. Katar Emiri: Bir metre yaklaşana on..
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar