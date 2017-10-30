O ülkede Türk Demokratik Partisi bir belediye kazandı

Makedonya'daki yerel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.

İlk turu 15 Ekim, ikincisi de dün yapılan seçimde, Türk Demokratik Partisi (TDP) bir belediyeyi almayı başardı.

Ülkenin batısındaki Merkez Jupa'nın belediye başkanlığı görevini yürüten Ariyan İbrahim, TDP'nin adayı gösterildiği seçimde oyların yüzde 70,48'ini alarak ilk turda aynı bölgeden yeniden seçildi.

Seçimin ilk turunda seçmenler 81 belediyeden 46'sının, ikinci turunda ise 35'inin belediye başkanını seçti.

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) 57, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDI) 10, İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 5, Arnavutlar İçin İttifak 3, BESA Hareketi, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) ile TDP birer ve bağımsız adaylar da üç belediyeyi kazandı.

Seçimlerde, 19 siyasi parti ve koalisyon ile bağımsız adaylar yarışmıştı. İlk turda 1 milyon 814 bin 644 seçmen belediye başkan ve meclis üyelerini belirlemek için oy kullanırken, adayların yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı belediyelerde 833 bin 710 seçmen ikinci tur için sandığa gitti. Yerel seçimlere katılım ilk turda yüzde 59,51 olurken, ikinci turda yüzde 51,92'de kaldı.

Öte yandan, muhalefetteki VMRO-DPMNE Genel Başkanı Nikola Gruevski, sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ifade ederek erken genel seçime gidilmesini talep etti.