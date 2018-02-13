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O ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı

Kosova'da bağımsızlığın 10. yılı nedeniyle şehrin dört bir yanına asılan bayraklar arasında yer alan Türk bayrağı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından indirilerek yere atıp üstüne basıldı.

13 Şubat 2018 Salı 08:25
O ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğundan AA muhabirine yapılan açıklamada, Türk Bayrağı'na yönelik saldırıya ilişkin Prizren Belediyesi ve Kosova Emniyetiyle temasa geçildiği belirtilerek, "Bayrağımıza yapılan bu çirkin ve menfur saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra Şinik tarafından saldırıya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada ise Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü arefesinde üzücü olayların yaşanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Haber sitelerinden takip ettiğimiz üzere dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Türk Bayrağı, saldırıya uğramıştır. Daha önce de defalarca tekrarlanan bu menfur saldırıların bir yenisinin dün akşam tekrar vuku bulması, daha önce gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğuna yapılan molotoflu saldırı ve benzeri eylemlere verilen cezaların caydırıcı olmaktan çok uzak olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce yakalanıp kanunlar çerçevesinde en üst seviyeden cezalandırılmalarını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kosova'da daha önce de bu tür saldırılar düzenlemişti. Ülkenin bağımsızlığının 9. yıl dönümünde de buna benzer bir olay yaşanmış, 2016 yılında ise Prizren Başkonsolosluğuna yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:25
  1. kosova türk bayrağı

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