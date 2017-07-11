Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk bayrağına çirkin saldırı

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'nde Hırvat asıllı bir genç festivale Türkiye'den katılan kortejin geçişi esnasında Türk bayrağına saldırdı.

11 Temmuz 2017 Salı 10:33
Türk bayrağına çirkin saldırı

Dakovo’da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali’ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye’den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırdı. Saldırının ardından sancağı taşıyan genç önce neye uğradığını şaşırdı ancak daha sonra Hırvat gencin elinden bayrağı almayı başardı.

Saldırının ardından Hırvat gencin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yetkiler, saldırganın aşırı alkollü olduğunu açıkladı.

Türk bayrağına yapılan bu çirkin saldırının ardından Türkiye’den gelen folklor ekibinin festivalden ayrılmak istediği ancak Dakovo Belediyesi Başkanı Marin Mandariç’in hem Türk halkından hem de Türkiye Cumhuriyeti’nden özür dilediği belirtildi. Saldırıya Hırvat basınında geniş yer verildi.

 

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:33
  1. hırvatistan
  2. türk bayrağı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 18 dk önce
    Orada da, Birileri Türkiye, Aleyhine Algı Operasyonu Yapıyor Anlaşılan.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlk defa bir insanla karşılaşan yavru kedinin tepkisi
  1. İlk defa bir insanla karşılaşan yavru..
  2. Paraşütle balkondan atladı!
  3. Limon kullanarak ateş yaktı!
  4. Elektrik kontağından çıkan yangın evi..
  5. Tavuğu pişirmeyi bir de böyle deneyin!
  6. İbadi dün zafer ilan etmişti!!..
  7. Nehirde boğulan arkadaşa veda..
  8. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın..
  9. Bursa’da şehir içinde 10 numara yağ..
  10. TCMB repo ihalesi açmadı
  11. Çorum'da akılalmaz kaza zinciri
  12. O ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı!
  13. Bildiğiniz tavuk ayıklama yöntemlerini..
  14. Aksaray'da TIR şarampole devrildi: 5..
  15. 15 Temmuz etkinlikleri bugün ilk..
  16. Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14..
  17. Altının gramı 141 liranın üzerinde..
  18. Uyuşturucu kullanmaktan gözlerini..
  19. Musul için uyarı: Büyük çatışmalar..
  20. Yolcu otobüsü cayır cayır yandı!
Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
İran: Masraflarımızı karşılayın
İran: Masraflarımızı karşılayın
Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme