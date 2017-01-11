O ülkede toplu mezar bulundu

Burundi'de bir inşaat alanındaki kazı çalışmalarında toplu mezara rastlandı.



Ülkenin batısındaki Mwaro bölgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, eğitim merkezinin inşa edildiği arazideki kazılarda işçilerin toplu mezar bulduğunu bildirdi.



Nyakarerwa, kemik parçalarının sayısına ve kimlere ait olduğuna ilişkin bilgi vermenin şimdilik mümkün olmadığını belirtti. Görgü tanıkları ise toplu mezarda, binlerce kişiye ait olabilecek sayıda kemik parçası görüldüğünü öne sürdü.



Öte yandan bölge sakinleri bu mezarın Hutu ve Tutsi etnik grupları arasında kanlı çatışmaların yaşandığı 1970'li yıllardan kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Ayrıca yetkililer, olay yerinde inceleme yapmaları amacıyla uzman görevlendirileceğini de duyurdu.



Ülkede 1972'de başlayan etnik çatışmalar nedeniyle çoğu Hutu olmak üzere 200 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.



Hutu mensubu eski Devlet Başkanı Melchior Ndadaye'nin 1993'te öldürülmesinin ardından da yaşanan şiddet olaylarında çoğu Tutsi 300 binden fazla kişi ölmüştü.