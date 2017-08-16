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O ülkede tepki çeken 'tecavüzcü yasası' yürürlükten kaldırıldı

Lübnan Parlamentosu, Lübnan Ceza Kanunu’nda yer alan tecavüzcünün tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi halinde cezadan muaf tutulmasına olanak sağlayan yasayı yürürlükten kaldırdı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:11
O ülkede tepki çeken 'tecavüzcü yasası' yürürlükten kaldırıldı

Lübnan Parlamentosu, Lübnan Ceza Kanunu’nunda yer alan tecavüzcünün tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi halinde cezadan muaf tutulmasını sağlayan 522 numaralı yasayı yürürlükten kaldırdı.

Kadın hakları savunucularının uzun süredir yasanın kaldırılmasına ilişkin yürüttüğü kampanya, Kadın İşleri Bakanı Jean Oghassabian tarafından da desteklenmişti. Lübnan Parlamento Komisyonu üyeleri geçen Aralık ayında 522’nci maddenin kaldırılmasına ilişkin bir öneri sunmuştu.

Tecavüzcülere af getiren yasa, yakın zamanda Tunus ve Ürdün’de de kaldırılmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Ortadoğu ve Afrika’da Cezayir, Irak, Kuveyt, Libya, Suriye ve Filistin topraklarında benzer düzenlemeler bulunuyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:11
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