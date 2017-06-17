O ülkede tekrar saldırıya geçtiler...

Yerel medyadaki haberlere göre, Kolombiya hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren ELN'nin, Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame kenti kırsalında motosikletli askeri grubun geçişi sırasında düzenlediği saldırıda bir asker öldü, 3 asker yaralandı.

Bölgedeki özel görev gücü Quiron'un Komutanı General Alvaro Perez, uzaktan kumandayla düzenlenen saldırı sonrası bölgeye başka patlayıcılar yerleştirilmesi ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. Sorumluların yakalanması için güvenlik güçlerine talimat verdiğini vurgulayan Santos, hayatını kaybeden askerin ailesine başsağlığı diledi.

500 MİLİTANI VAR

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında Ekvador'un başkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde 7 Şubat'ta törenle başlayan görüşmelerin ikinci turu da Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde devam ediyor.

Yaklaşık bin 500 militanı olduğu tahmin edilen ELN ile ilk turu 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar, belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yürütüleceğini ilan etmişti.

Ekvador’un yeni Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun da destekleyeceklerini açıkladığı görüşmelerin ikinci turu, bu ülkenin başkenti Quito'da 17 Mayıs'ta başlamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.