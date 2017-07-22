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O ülkede talimatı verdi: Vurun!

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, uyuşturucu satıcılarına karşı sert söylemleri ve insan hakları ihlallerine varan uygulamaları ile tanınan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye özendi. Ülkedeki polislere seslenen Widodo, "Ülkeye giren ve tutuklanmaya direnen özellikle yabancı uyuşturucu kaçakçılarını vurun" dedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:36
O ülkede talimatı verdi: Vurun!

Bir siyasi partinin etkinliğinde konuşan Widodo " Sert olun. Özellikle ülkeye giren ve tutuklanmaya direnen yabancı uyuşturucu kaçakçıklarına karşı. Onları vurun çünkü şu anda narkotik bir acil durumla karşı karşıyayız" dedi.
Widodo'nun açıklamaları bir yıl önce ülkede çok sert bir uyuşturucu karşıtı kampanya başlatan Filipinli lider Duterte'yi hatırlattı.

Filipinler'in polis operasyonlarında çok sayıda insanın ölmesi Birleşmiş Milletler dahil uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.

Endonezya'da sert uyuşturucu karşıtı yasalar bulunuyor. Widodo daha önce de idam cezası alan uyuşturucu kaçakçılarının infazlarını onayladığı için eleştirilmişti. İnsan hakları aktivistleri ve bazı ülkeler Endonezya'ya idam cezasını sonlandırması çağrısında bulunmuştu.

WİDODO'NUN AÇIKLAMASI BİR POLİSİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN GELDİ

Widodo'nun açıklaması bir hafta önce başkent Cakarta yakınlarında bir polisin Tayvanlı bir kişi tarafından vurularak öldürülmesinin ardından geldi.

Polis, ülkeye kristal metamfetamin sokmaya çalışan bir grubun üyesi olduğu öne sürülen Tayvanlının tutuklamaya direndiği için öldürüldüğünü duyurmuştu.

Olayın ardından Ulusal Polis Şefi Tito Karnavian da polislere tutuklanmaya direnen uyuşturucu satıcılarını vurmaları talimatını verdiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:36
  1. Endonezya
  2. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo
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