O ülkede Suriye'ye geliyor!

Suriye’nin başkenti Şam’da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, “Suriye’deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin’in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Suriye’nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.